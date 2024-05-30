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好去處｜新都會推有機蔬菜收割團　享受大自然探索自然生態

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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有機蔬菜收割團，參加者可即時收割有機蔬菜帶回家，如蕃薯葉、莧菜、通菜、韮菜等。(官方圖片)

陽光燦爛的夏日，最適合到郊外走走，感受大自然。新都會廣場將舉辦「Metro Green探索自然夏日盛會」，3大工作坊與綠色主題活動讓你無需遠征郊外，都可以在城市中擁抱大自然，享受探索自然生態的樂趣。打頭陣有兩場有機蔬菜收割團，參加者可即時收割有機蔬菜帶回家，如蕃薯葉、莧菜、通菜、韮菜等，品嚐最新鮮的滋味。

有意義的綠色生活體驗，當然要延續至7月的盛夏！由7月起，一連兩個周末綠色市集，集合多個本地綠色原創品牌，除了有多款美觀的綠色生活小擺設和精品，更有爬蟲用品和設計精品等，讓爬蟲愛好者把心頭好帶回家。除此之外，炎炎夏日，最適合嘆冰爽香甜的西瓜，商場將舉行夏日西瓜宴，讓大眾一同品嚐西瓜兼了解於都市農莊種西瓜的秘技。

參加夏日西瓜宴，品嚐充滿水份的爆汁香甜大西瓜，為今個夏日消消暑。(官方圖片)

 

新都會廣場的L5都市農莊內種植了各式各樣的有機蔬菜和水果，農夫們邀請你參與有機蔬菜收割團，將種植得肥美的蕃薯葉、莧菜、通菜、韮菜等帶回家中，另外，你更可參加夏日西瓜宴，品嚐充滿水份的爆汁香甜大西瓜，為大家在今個夏日消消暑，發掘都市種植的樂趣。

新都會廣場重視宣揚愛護環境，透過日常生活去展現綠色生活態度，商場將舉辦周末綠色市集，除了搜羅本地小店的綠色生活精品，例如：盆栽、花藝等，美化我們的綠色生活空間，更帶來一系列昆蟲愛好者的產品，如：爬蟲飼養用品、昆蟲精品等，讓鍾情奇異動物的你，能夠一站式入手心水用品。

商場將舉辦周末綠色市集，搜羅本地小店的綠色生活精品。(官方圖片)

有機蔬菜收割團
日期：6月8日（週六）
地點：L5都市農莊

夏日西瓜宴
日期：7月27日（週六）及28日（週日）
地點：L5都市農莊

綠色市集
日期：7月6日至7月7日（週六、日）及7月13日至7月14日（週六、日）
地點：L3露天廣場

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