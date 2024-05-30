高鐵加價｜4條熱門高鐵綫6.15起全面漲價　5大港人到訪熱點加幅最高約2成

中國國家鐵路集團月初宣布4條熱門高鐵綫加價，武廣、滬杭等高鐵路段4個票價等級在6月15日起全面漲價，涉及18個高鐵長途站點，創近年來最高。港鐵昨日宣布高鐵香港段同日會同步提價，5大港人到訪熱點北京西、長沙南、上海虹橋、武漢及韶關，單程票價漲幅介乎1.6%至2成，當中前往武漢的小童商務座新票價為1,415港元，加幅達22.6%。

中國國家鐵路集團5月初宣布，由6月15日起京廣高鐵武漢至廣州段、杭州至寧波高鐵和滬昆高鐵上海至杭州段、杭州至長沙段運行的時速三百公里及以上動車組列車的票價將上調，是次加價的18個高鐵長途站點包括北京西、石家莊、鄭州東、武漢、長沙南、上海虹橋、 杭州東、金華、上饒、天津西、勝芳、白洋淀、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、株洲西、郴州西及韶關。

港鐵昨日宣布香港段會同日會同步加價，前往北京西的成人單程票價加幅介乎約4至5.8%，以二等座加幅最多；小童票價以商務座加幅最多達9%，由2144港元加至2338港元。

另一港人外遊熱點長沙南，成人票價加幅介乎8至11.9%，同樣以二等座加幅最多，由580港元加至649元；小童票價加幅更多，介乎8.1%至19.8%，當中以商務座升幅最大，由900港元加至1,078元。

至於香港往武漢，成人票價加幅介乎9.2至13.5%，以一等座加幅最多，由1,188港元加至1,348元；小童二等及一等座加幅相若，約一成三，當二等座由372元加至元421元。

上海虹橋成人票價加幅介乎5.6至12.6%，以商務座加幅最多，由3,134港元加至3,528元；小童加幅介乎5.5至12.6%，當中二等座由490元加至527元，加幅約7.6%。

韶關成人票價加幅相對溫和，介乎1.6至3.8%；小童加幅介乎4.5至11.2%，當中商務座由534元加至594元，升幅最大。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5