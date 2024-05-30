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天氣預報｜一號波至少維持至明早6時　明日日間評估是否改發三號波

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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天文台預測南海的熱帶低氣壓在周五(31日)下午2時，會增強為熱帶風暴逼近珠三角沿岸。

天文台今日（30日）下午5時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

點擊圖片放大

按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚至明早（31日）與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明早6時。

天文台預料該熱帶低氣壓會在明日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在明日日間評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意最新天氣消息。

南海中北部的熱帶低氣壓，在香港時間5月30日下午8時的最新資料：
位置:香港之西南偏南約 620 公里
中心附近最高持續風速:  每小時45公里
預測路徑：會在星期五(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶

南海中北部的熱帶低氣壓，在香港時間5月30日下午8時，位於:香港之西南偏南約 620 公里。（天文台截圖）

此外，位於日本以南海域的強烈熱帶風暴艾雲尼已演變為溫帶氣旋。

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