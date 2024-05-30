醫管局人事｜謝婉雯中學同窗蘇詠儀　任北區醫院行政總監

▲ 蘇詠儀曾於醫管局總部工作，圖右是中文大學醫學院外科學系教授賴寶山。(資料圖片)

沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監蘇詠儀，獲委任為北區醫院行政總監，明日(31日)履新。

蘇詠儀是內分泌及糖尿科專科醫生。醫管局稱，蘇詠儀近年積極提升聯網內的病人護理水平，成效顯著，包括縮短內科專科門診的輪候時間，以及推展24小時冠狀動脈介入治療術服務和嵌合抗原受體T細胞（CAR-T細胞）治療服務。

局方亦稱，蘇積極向沙田慈氏護養院的護養病人推廣「預設照顧計劃」，並率先於沙田醫院為頭部創傷的長者病人試行「共同護理模式」。有效運用不同社區資源以支持醫院服務的發展，同時於制訂新界東醫院聯網臨床服務計劃中擔當重要角色。

蘇詠儀曾任威院內科顧問醫生，為醫管局新一代管理層，曾任醫管局總行政經理、新界東醫院聯網服務總監（質素及安全）及威爾斯親王醫院副行政總監。她亦是沙士期間去世的屯門醫院胸肺科主任醫生謝婉雯的中學同窗，並一同入讀中大醫學院。

至於前任北區醫院行政總監孫天峯，則於去年執掌新成立的醫管局學院。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5