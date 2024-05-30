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不一樣的爸媽︱兒子患先天性青光眼3歲半前施逾30次手術　護士媽為母則強：一齊生一齊死

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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Gabriel患先天性青光，3歲半前施逾30次手術，一家人堅強面對。

【不一樣的爸媽/育兒/生育/出生率/多孩家庭/ViuTV】為人父母第一眼見到仔女出世，要求很簡單就是健康。任職眼科護士的港媽於2014年誕下先天性青光眼兒子，從此命運改寫。當她見到兒子的一刻「成隻眼藍色，想起怪物，個心已經死了。」情緒崩潰過後，惟有安慰自己有得醫，3歲半前媽媽帶著兒子做了大大小小30幾次手術:「我本身不是堅強的人，是兒子的堅強令我感動，一齊生一齊死共赴患難，為母則剛，做了媽媽就要硬淨，如果自己都唔硬淨佢點學你？」

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ViuTV節目《不一樣的爸媽》一連10集訪問10個家庭，發掘不同的故事。日前播出第二集《視障兒子》，主角Gabriel今年9歲半，家中有父母及一個家姐，他一出世就患上先天性青光眼，經過多次手術後，右眼剩下7-10%視力，左眼只看到光及影，父母為了讓Gabriel知道家中的佈局，所以屋企有很多顏色，爸爸說:

他看到光、看到顏色，所以靠顏色去辨認位置，知道傢具如何編排。

不一樣的爸媽︱靠點字機學習

現在Gabriel用點字機及點字課本學習知識，除此之外，媽媽想盡方法去令兒子學習了解世界，

佢問我象係點樣呢？我就帶佢去泰國摸隻象，讓Gabriel可以用手去感受，知道物品形狀。

在Gabriel 2歲多的時候，父母發現他學說話有困難，「因為小朋友學說話是看大人的嘴唇，而他看不見。」經朋友介紹下，他們帶Gabriel進行音樂治療，「音樂治療可以教他如何拼音，唱歌學廣東話，他對音樂更靈敏，現在聽歌就可以知道首歌是什麼KEY。」節目中Gabriel更表演彈琴，展現出音樂天份。

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不一樣的爸媽︱坐巴士遭乘客歧視

外出時，父母坦言Gabriel不在乎別人的目光，因為他根本看不見別人的表情，什麼都夠膽做。不過作為父母就深深感受到別人投以奇異的目光，Gabriel爸爸說:「試過巴士有乘客問：你個仔盲㗎？陰公囉！」事後他惟有自我調節心態，不能嬲不能喊，更要教導兒子如何面對歧視。

不一樣的爸媽︱Gabriel有一天可能全盲

Gabriel坦言當他4、5歲時就知道自己與人有別，「好多人問我隻眼咩事？我希望唔好咁，唔好歧視我。會唔開心。」經父母的教導下，Gabriel現在以平常心去面對自信地回應，

我一出世先天性青光眼，象徵我的標誌。但不是全失明，我睇到少少。

不一樣的爸媽︱珍惜及記住開心事

Gabriel是巴士迷，節目組為了圓他的心願，安排他參選巴士車廠，初嘗當車長的體驗，令Gabriel非常興奮和開心，媽媽在巴士上說希望兒子好好記住這一天：「當他大個可能有一天會全盲，每日都在做心理準備，每日幫他建立信心，就算看不到都可以一樣照常生活，好好珍惜盡量留住美好事物，記住開心事。最想跟他說對每樣事物都應該抱有信心，無論任何光景，不要覺得自己什麼都不行，要看看自己還剩下什麼。」

而Gabriel爸爸感謝兒子的出生成為了他的人生導師：

多謝他來到這個家庭，改變了我們的思想，小朋友都是父母的老師，我們每日都是隨著小朋友成長，每一天去學習做父母，學習如何做人。

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