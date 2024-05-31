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飲食攻略︱逾80%港人攝鐵不足可致貧血暈倒　營養師推介12款高鐵質含量食物

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 2 小時前

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逾80%港人攝鐵不足可致貧血暈倒！營養師推介12款高鐵質含量食物。

【鐵質/缺鐵性貧血/咖啡/茶/飲食習慣/營養素】你每日有攝取足夠鐵質嗎？有營養師指出，其實有超過8成港人攝鐵量不足，這會導致人容易患上缺鐵性貧血；如果發現自己出現9大症狀，就要多加留意補充鐵質食物了！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

本港營養師團隊「greenutss」在Instagram專頁發文，提醒市民注意缺鐵性貧血的風險因素，在日常要攝取足夠鐵質才不會導致進一步疾病。

營養師指出，患缺鐵性貧血的風險因素有很多，其中最常見的2大因素屬於日常飲食中常見習慣：

1. 餐後飲茶、咖啡

  • 含有單寧，影響人體吸收鐵質；
  • 茶、咖啡應與鐵質食物間隔1小時再飲用。

2. 鈣質影響鐵質吸收

  • 鈣質豐富食物或補充品例如牛奶、鈣片等，應盡量與正餐分隔1至2小時食用。

至於其餘風險因素還包括：女性生理期、飲食不均衡、奉行素食、頻繁捐血、身體吸收鐵質能力弱、腸胃道出血、懷孕、飲食缺乏含鐵質食物。

9大缺鐵性貧血症狀

點擊圖片放大
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各年齡段及體質人士攝鐵量不同

不過，鐵質攝取量並不是愈多愈好。根據衛生署指引，不同性別和年齡人士，每日鐵質攝取量不同。攝取上限為40毫克，各組別及攝取量分別為：

  • 成年男性/滿50歲（更年期後）女性：約12毫克
  • 18至49歲女性/懷孕初期女士：約20毫克
  • 哺乳期/懷孕中期女士：約24毫克
  • 懷孕後期女士：約29毫克

推介12款高鐵質含量食物

點擊圖片放大
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最後，營養師引述2000年一份報告指出，隨餐服用100毫克維他命C可增加67%鐵質吸收。因此，建議大家在攝取植物性鐵質時，搭配含有維他命C的食物，促進身體吸收植物性鐵質。

內容獲「greenutss」授權轉載。

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