小一派位｜小一統一派位參加人數跌破2萬　83.7%獲派首三志願創歷史新高

▲ 今年有83.7%報名學童透過小一統一派位獲派首3志願，創歷史新高。（資料圖片）

今年9月入學的小一統一派位（俗稱大抽獎）結果將於下周三（5日）放榜。教育局今日（30日）公布，今年參加小一統一派位人數跌破2萬人，其中獲派首3個志願學校的滿意率為83.7%，連同自行分配學位階段，整體滿意率更達92.2%，兩項滿意率均創歷史新高。

小一統一派位下周三放榜 逾1.6萬人獲派首三志願

教育局公布，本年度共19,204名兒童參加小一統一派位，按年減少1,151人、跌幅5.7%。當中16,083人獲派首3志願，滿意率約83.7%，較去年高出逾1.7個百分點，更創下「小一入學統籌辦法」自1983年推行以來新高，高於2005年創下的91.8%紀錄。其中逾11%兒童（2,149人）成功獲派包括跨區學位在內、不受學校網限制的「甲部」學額，餘下17,055人獲派所屬學校網的「乙部」學額。

去年底已有49.9%報名兒童透過小一自行分配學位階段獲派學位，滿意率創16年新高。若以自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為92.2%，按年高出1個百分點，亦創歷年新高，高於2005年的91.8%。

參加派位人數至少創回歸以來最低

翻查資料，小一統一派位人數已連續7年下跌，若相比2017年逾3.2萬人高峰，大跌13,031人、跌幅逾4成；本年度派位人數更至少創1997年回歸以來最低，包括低於2008年低位20,794人。

小一統一派位將於下周三至四（6月5至6日）透過郵遞方式揭盅，並於下周三以電話短訊（SMS）通知已登記家長，已使用「智方便」或「智方便+」啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長亦可於同日早上10時起查閱派位結果。家長須於6月11至13日（周二至四）到子女獲派學校辦理註冊手續，若因要事未能辦理，應事先與學校聯絡以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

小一叩門位減半措施續推行

此外，每年會有部分不滿派位結果的學生家長轉到心儀小學「叩門」（申請候補位）。教育局去年起試行公營小學每班減少1個叩門位，為期3年，今年小一派位放榜將會是第2年實施。教育局回覆表示，將檢視實施情況再考慮未來安排。

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記者：馮琪雅