小一派位︱備戰小一叩門做1事可加誠意　前名校副校長親授「面試三寶」

▲ 升學專家趙榮德，為家長拆解小一叩門貼士及常犯大忌。

【小一統一派位/小一派位/小一叩門/叩門面試/叩門貼士】小一統一派位已進入最後倒數階段，2024/25年度小一統一派位結果將於6月5日至6日揭盅。相信家長等待結果同時，亦忙於為子女準備叩門面試，把握入讀心儀小學的最後機會。家長除了提前預備叩門所需文件外，應如何為子女部署增加入心儀學校成功率？當中有甚麼常犯大忌或陷阱容易失分？TOPick訪問了前喇沙書院副校長、升學專家趙榮德，為家長拆解小一叩門貼士及常犯大忌。

最新影片推介：

教育局發言人表示，本年度共有19,204名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共16,083人，近84%（83.7%）獲派首三志願，比率創26年新高，而整體滿意率為92.2 %，連續兩年超過9成。

不過隨著適齡學童按年下跌，教育局於在上年度起每間資助小學每班的「叩門位」，由原先的2至3個學位，一律削減1個，有關安排會試行3年，令小一叩門競爭更為激烈。受到「叩門位」削減及移民潮放緩，趙Sir分析今年「叩門」競爭杷當激烈，提醒家長「叩門」面試時要加倍小心，態度要誠懇、準備充足。

若資助小學實行小班教學，每班25名學生，「叩門位」將由2個變成1個；

若資助小學實行大班教學，每班有30位學生，「叩門位」則由3個變為2個。

小一派位︱叩門面試基本功夫要做好

為表示對學校的誠意，試前準備是否充足成關鍵。趙Sir提醒，家長除了帶備面試基本文件，如：出生證明、證件、自薦信（如有）的正、副本之外，不少家長會準備俗稱「三劍合壁」，即在「自行分配」學位階段申請的心儀學校，在「統一派位」的甲、乙部首位均選該校的家長存根副本，到心儀學校叩門時可藉此增加誠意分。趙Sir強調，面試遲到是大忌，家長應該珍惜叩門面試機會。衣著儀容方面，要落落大方、事先整齊燙好，「不要太隨便亦不要太誇張」，建議男孩子可以穿恤衫，女孩子可以穿上裙子。

家長應在叩門前先了解學校文化，例如：校方較為重視學生成績、課外活動表現、品格等，可在面試時加以發揮。另外，家長想面試更得心應手，可以先瀏覽心儀學校網頁資料，留意申請資格及面試日期等。趙Sir提到，家長可事先致電學校查詢校方有機會採用的面試語言，如：中文、英文或普通話。家長可針對面試語言為子女加強訓練，爭取更好的表現。

Portfolio是不少家長關心的試前準備，趙Sir建議簡潔而清楚則可。其實製作Portfolio的目的是補充面試表達不到的內容，包括：證書、比賽獎狀、課外活動表現、公益活動經驗、老師評語等等，家長可以用相片、影片、畫作及寫作文章呈現。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

小一派位︱準備跟進題目及1個理由解釋

趙Sir指出，面試題目不是表面那麼簡單，不論小朋友還是親子面試，家長要準備相關的跟進（follow up）題目，建議至少預備一個或以上的理由或例子來解釋。因為校方會按照家長的回答內容再追問。若然答不出跟進問題會顯得沒誠意，又容易令對方質疑內容的真確性。例如：問到孩子的閱讀習慣，除了答得到書名，其實角色和內容都要略知一二。對答「有板有眼」，內容和理由充分，相信已是反映出叩門的「誠意」。

小朋友如遇到「唔識答」的內容，切忌呆若目雞，像個啞巴，小朋友可以直接表示「唔識答，請問校長可以問過第二條嗎？」，反而是自信的表現。

小一派位︱練習「面試三寶」及留意細微位

至於面試內容，如何做到「唔止答得到，仲要答得好」？趙Sir分享可按照「面試三寶」練習，分別是「個人興趣」、「分享閱讀習慣」和「平日家庭節目」。

首先，校方從小朋友的個人興趣便能夠初步了解到小朋友的性格，例如好動、文靜。趙sir提醒家長及小朋友回答時要加例子和理由，令對答內容更豐富。其次，教育局向來重視兒童閱讀習慣，而事實上有閱讀習慣的學童整體的學習能力亦較高。因此建議小朋友要準備至少一本經常閱讀或自己喜歡的書本分享。

最後，平日家庭節目主要分享星期一至五平日做不到的事，例如：一家人到郊外、公園、沙灘、博物館，或外出曬太陽等親子活動。至於平日的家庭生活時，趙sir亦建議小朋友溫習時父母也要一同參與，輔助子女學習，切忌假手於人倚賴補習老師。

有時候學校會重視學生的禮貌多於內容，小朋友面試時千萬不要駁嘴，盡量顯示自己的「可教性」。例如：小朋友讀錯生字，校長指正時，要大方多謝校長的教導。

小一派位︱「準備充足已是成功的一半」

趙sir表示「失敗乃是成功之母，準備充足已是成功的一半！」，寄語家長無論子女派位結果如何，也不要以成績或結果定義了他們是失敗還是成功。家長要告訴小朋友準備好就等於盡力而為，即使日後面對任何困難，只要盡努力去做問題都能迎刃而解。叩門時，不妨搭一搭小朋友的膊頭，跟他說以下打氣說話：

我們是來認識學校更多，無論結果如何父母仍然支持你、愛錫你！ 只要努力過，相信下次就會考得更好！I can do it！ 無論你在那所學校，相信你都能夠發揮所長！ ▼ 點擊圖片放大 +10 +9

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5