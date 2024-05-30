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超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】

健康資訊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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【發燒／高燒／超級細菌／感冒】千萬不要輕視發高燒！內地一名5旬婦人突然發高燒，起初以為只是普通感冒，不以為然。後來病情急轉直下，更出現腦感染症狀，送院入住深切治療病房。發病僅7天便與家人陰陽相隔，而女兒非常自責，當初輕視媽媽發燒的嚴重性。

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突然發高燒以為普通感冒

內地一名女網民周日（26日）在社交平台「小紅書」上，講述媽媽急病去世的經過。女事主媽媽年屆57歲，上周三（22日）開始發病，午飯後突然莫名發燒至39.8℃，當時媽媽以為只是「普通生病發燒」，服用成藥後就睡覺。

翌日起床後，她開始精神萎靡，「基本上全天都在睡覺」，丈夫見狀陪同太太到醫院檢查。當時媽媽全身乏力不能走路，要用輪椅代步，更陸續出現食慾不振的情況，吃甚麼就嘔甚麼。女事主憶述當天母親雖然身體虛弱，但意識仍然清晰，當晚「還主動打電話報平安」。

隨後幾天，醫院檢查報告排除媽媽感染流感的的可能性，惟媽媽病情沒有絲毫好轉，更開始出現意識模糊的跡象，失去食慾。經醫生檢查後，初步診斷媽媽是血感染，轉院到大醫院治療。

晚上7點多直接進急診，我趕到時能辨認出我，還對我笑，想說話但說不出，轉頭就昏睡。9點多情況突然惡化，開始渾身抽搐，口吐白沫。

腦部出現感染 情況急轉直下

女事主剛趕到醫院當晚，媽媽情況急轉直下，直接送入深切治療病房。經磁力共振檢查後，醫生發現媽媽的腦片中已經出現白點，代表腦部已經受到感染，估計是腦炎，且腦局部已有膿腫。後來醫生證實是「肺克感染」（又稱肺炎克雷伯氏菌），並告知女事主感染這種超級細菌死亡率很高，請家人要有心理準備。這時，媽媽的感染已經很嚴重，顱壓太高導致眼球突出，可能要做手術開腦。

發病7天亡 家人極自責

直到本周三（29日），媽媽入院7天後返魂乏術。女事主和爸爸都很自責，如果一開始有及時將媽媽送院就醫，可能媽媽就不會離開人世。女事主指，媽媽很多年沒有發燒過，近幾年更沒有大病，身體狀況一直不錯，「不久前還一家人去旅行」，沒想到一次發燒就奪取媽媽的生命。

身體不適要及時就醫，普通發燒也不可以掉以輕心。

感染超級細菌死亡率極高

根據台北榮民總醫院感染科資料指出，肺炎克雷伯氏菌可引起肺炎、敗血症、腦膜炎、肝膿瘍、泌尿系統感染及腎膿瘍等，若治療不當則死亡率極高。克雷伯桿菌、腸桿菌和沙雷氏菌寄居於許多健康人的腸道內，但極少導致感染。這些細菌的感染通常在醫院和長期照顧機構較常見，它們一般發生於抗感染能力低下和/或身體上有醫療裝置（如導管、引流管和氣道插管）的人。

帶菌者可毫無病徵

常見的超級細菌包括金黃葡萄球菌。根據本港衞生署資料指出，金黃葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面，而此類帶菌者是沒有病徵的。社區型耐藥性金黃葡萄球菌一般可引致皮膚和軟組織感染，主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播。其他高危因素，包括親密接觸、皮膚損傷、接觸受污染物品、個人衞生欠佳和居住於擠逼的環境等，亦有機會傳染。

衞生署建議4招預防感染耐藥性金黃葡萄球菌，包括：

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健康問題 傳染病 衞生署 發燒 流感 感冒 金黃葡萄球菌

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