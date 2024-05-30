社工註冊局｜管浩鳴︰犯國安罪者仍有機會成社工屬寬鬆　孫玉菡︰樂意研究修改

▲ 孫玉菡指，看不到修例會引起社工離職潮。（資料圖片）

政府建議修訂《社工註冊條例》改組社工註冊局，增加委員人數至27人，增加政府委任人數，並要求所有委員宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府。勞工及利局局長孫玉菡指，看不到修例會引起社工離職潮，相反能提高社工註冊局的公信力，鞏固社工專業發展基礎，對其將來發展有益無害。

立法會審議修訂《社工註冊條例》的法案委員會今日（30日）召開會議，多名議員表明支持修訂。選委界管浩鳴指，根據現時條例，犯下危害國安罪行的人士如得到註冊局委員一致通過，可以再成為註冊社工，認為過於寬鬆。

孫玉菡承認，條例原意是希望提供「逃生門」，申請者犯下四種嚴重罪行，謀殺、性罪行、虐兒和危害國安，如果當註冊局成員一致認為「罪不至死」，該名人士都可以重新註冊為社工，但出現這種情況的機會非常微。對於「逃生門」是否適用於危害國家安全罪行，他指，會考慮議員意見，樂意研究相關修訂。

社福界狄志遠指，有業界擔心政府大幅增加委任比例是「行政干預專業」。孫玉菡否認「行政干預」的說法，重組後，註冊社工仍佔多數，但社工來源更多元化。

本身是社工的A4聯盟林素蔚指，坊間有人對修例持保留意見，擔心會引社工離職潮，問及當局如何做好解說工作，釋除業界疑慮。

法案不設公聽會



狄志遠問及會否設公聽會，但多名議員反對，自由黨張宇人指，委員會已接獲多份意見書，認為市民已經習慣寫信給予意見；選委界江玉歡指，本次草案修例十分聚焦，並非新條例，認為不需要特別舉行公聽會。法案委員會主席陳克勤指，委員的主流意見是不設公聽會，因此不設公聽會。

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