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談判專家丨劉青雲吳鎮宇識於微時　兩大影帝40年兄弟情鬥戲盡見默契

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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兩大影帝劉青雲、吳鎮宇合演電影《談判專家》。

兩大影帝劉青雲、吳鎮宇二人是香港出名好演技演員外，同時私下亦相當好兄弟，而《談判專家》是他們相隔19年再度合作的電影，兩人再互鬥演技。。

《談判專家》改編自1998年荷里活作品《冇數講》（The Negotiator），同樣由兩大影帝，森姆積遜（Samuel L. Jackson）及奇雲史帕西（Kevin Spacey）演出。

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《冇數講》

今次港版由邱禮濤（Herman）執導兼編劇，以全新視角並加入地道港味，作出重新詮釋。故事講卓文偉（劉青雲飾）為清洗謀殺同僚，以及警察貪污案主謀的污名，不惜鋌而走險，變成佔領警局挾持人質的綁匪。

由談判員改行做社工的謝家俊（吳鎮宇飾）突然被卓點名要求只與他「講數」，二人各為其主，連場「舌戰」之下，逐步揭開背後陰謀真相。

《談判專家》

原作《冇數講》1998年上畫時勇獲大量強勁口碑，影評人讚劇本紮實，情節高潮迭起，懸疑感十足，及後更啟發不少以談判員為主角的影視作品出現。

導演邱禮濤早已對原作極為欣賞，更於2017年有機會翻拍電影，惟當時邀請開拍的著名製片家崔寶珠，2019年離世後計劃被擱置，但冥冥中自有安排，Herman其後獲得接手版權的聯瑞公司邀請翻拍，機會又一次落到他手中，Herman憶述：「當時由於之前幾部戲都是在內地拍攝，而《談判專家》可以全片在香港拍攝，考慮了幾天便接了來拍。」

《談判專家》

全香港演員演出
 
全片香港拍攝，幕前陣容亦是全香港演員，而Herman透過今次親自執筆劇本的機會，亦加入他關注的社會事件，滲透他對香港不同階層的關懷。

Herman稱：「《談判專家》保留了《冇數講》的基本設定，而故事改成發生在香港，必然地要把本來《冇數講》裡不匹配香港語境或情境的地方作改編，電影裡確是加插了由香港曾發生過的社會事件所啟發的情節（例如「郭阿女事件」），至於鎮宇，本來由Kevin Spacey飾演的角色，就改動他由談判專家轉行做社工，也許是因為我自少便很欣賞和尊敬社會工作者和記者，對社會的付出和承擔，很想在電影裡拍他們。」

 

戲中針鋒相對，戲外他們是人所共知的好兄弟，青雲和鎮宇情誼橫跨40年，感情極之深厚。兩大影帝識於微時，80年代初期先後加盟無綫藝員訓練班，一同成長互相見證對方成就。

二人由臨時演員，到先後榮升電視台一線小生，後來又共同轉戰影圈，第一部合作的電影為1994年的《神探磨轆》，其後再合力打造《一個字頭的誕生》、《高度戒備》、《衝鋒隊怒火街頭》等經典港片。

去屆金像獎頒獎禮，青雲更是從鎮宇手上獲得第三個金像獎影帝獎座，鮮有現身頒獎禮的鎮宇，據指因青雲有份角逐，才接受邀請頒獎。

青雲與鎮宇這對好兄弟各自結婚時，又互相擔任對方的兄弟及伴郎，足證友情非淺。

去年兩位連同Herman、張達明、黃子華、黃秋生，一班好兄弟難得飯聚的合照在網上曝光後，即吸引過萬網民讚好，大家都留言敲碗青雲和鎮宇再在銀幕上合作。

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    • 而在今套《談判專家》中，作為他們多年影圈戰友的Herman，就特意安排比原作更多戲份給兩位影帝同場較勁，著墨更多主角之間的情義，以及二人惺惺相惜的關係，讓戲外的情誼帶到影幕之上。

    Herman非常感恩能夠撮合兩位合作：「對我來說，青雲和鎮宇都是很好、很出色的演員，他們都有各自的個性。我也很喜歡看電影，作為一個觀眾，我很想再看到他們一起在同一電影裡演戲。很幸運，他倆願意演出《談判專家》。」

     

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