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減廢回收｜萬寧屈臣氏推出藥物回收計劃　去年收逾100萬粒藥物

社會

發布時間： 3 小時前

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萬寧於6月7日起再度推出「萬寧回收藥物計劃」，延伸至全港近60間萬寧藥房。（萬寧圖片）

垃圾徵費雖然暫緩推行，但減廢回收仍要持之以恒。現時坊間有不少回收設施，但回收藥物渠道不足。本港兩間連鎖個人護理店屈臣氏及萬寧將在6月再次推出藥物回收計劃，共涵蓋近120間門市。其中去年已推出過相關服務的萬寧指出，去年回收到逾100萬粒藥物，其中更有藥物過期長達21年，同時以撲熱息痛最多，認為本港藥物回收需求殷切，將會收集今年回收藥物數據以探討未來回收藥物的出路。

萬寧回收藥物計劃

去年已首度參與回收藥物計劃的萬寧，是本港首間提供藥物回收服務的大型連鎖社區藥房，成功回收逾100萬粒藥餘。萬寧宣佈於6月7日再度推出「萬寧回收藥物計劃」，規模擴大一倍以上，延伸至全港近60間萬寧藥房，提供更方便的回收藥物服務。

萬寧總藥劑師趙國亮表示，市民去年的反應比預期更熱烈，平均每天收集到近4萬粒藥物，更有市民將載滿一大個「紅白藍袋」的藥餘帶到其門市，可見不少市民貯存了大量藥餘卻處理無門，曾經回收過期最久的藥物更長達21年，反映不少「看門口藥」造成浪費。

萬寧表示，去年回收的藥餘最多為撲熱息痛（Paracetamol），顯示疫情令港人囤積藥物的情況加劇。「而疫情過後，流感等呼吸系統疾病依然肆虐，所以估計不少市民在這段期間也會貯存更多過剩藥物。」

對藥餘回收服務需求甚殷。萬寧引用一項調查指，本港有7成半家庭存有家居藥餘；若這些藥餘未經妥善處理便進入土壤或水源，對生態及人類健康構成影響。

萬寧將在6月7日至7月4日期間推出全新「萬寧回收藥物計劃」，萬寧全綫設有藥房的分店（機場分店除外），將接收剩餘或過期藥物（只限固體藥丸，不包括危險藥物及藥水），市民可將藥物投進「藥物回收箱」，收集的藥餘會轉交到由環保署認可的化學廢物收集商，再送到化學廢物處理中心妥善銷毀。不過提醒市民，在萬寧藥劑師當值期間才能提供回收藥物服務。詳情可到萬寧藥房分店或透過WhatsApp 向當值藥劑師查詢。

萬寧藥房回收點名單

萬寧的藥劑師團隊亦會為回收的藥餘進行分類、點算和分析，為本港社會發展藥餘回收服務的急切性、執行制定和長遠規劃等提供重要參考資訊，並探討擴展的可能性，以助市民建立藥餘回收的習慣。

點擊圖片放大

屈臣氏全港藥餘回收計劃

至於屈臣氏亦與太平山青年商會首次合作，本周六（6月1日）起至6月30日期間，推行「全港藥餘回收計劃」，在全港接近60間位於18區的屈臣氏藥房，設置藥餘回收箱，收集過期或過剩藥物。為鼓勵市民積極參與回收行動，屈臣氏更推出易賞錢積分回贈，易賞錢會員於計劃期間首次成功回收藥餘，即可獲得 100 易賞錢積分。

屈臣氏表示，收集所得的藥餘，經註冊藥劑師點算後，將運往相關持牌服務商妥善銷毀，避免藥物中的化學成分流入土壤或水源，進入食物鏈，對環境及人體健康構成不良影響，並向公眾宣傳正確處理家居藥餘的重要性。

屈臣氏藥房回收點名單

市民只要帶同藥物前往任何屈臣氏藥房，或透過線上「屈臣氏隨時Chat」服務 ，即可向當值註冊藥劑師查詢。

點擊圖片放大

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責任編輯：吳雋妍

 

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