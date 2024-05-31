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深圳親子遊｜深圳南澳海邊民宿享無敵海景泡池露台房　必玩親子房附旋轉滑梯每人$424起

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【深圳親子遊/深圳好去處/深圳親子酒店/大鵬新區】深圳市大鵬新區南澳街道的阿卡那拉AKANARA琉璃海度假區，打造集民宿集群、親子樂園、主題餐飲、海洋運動、小型演藝、攝影旅拍、企業團建為一體的潮玩基地和度假社區。一家大小可以欣賞到無敵海景，以及晚霞的餘暉。KKday即日起推出住宿優惠，入住無敵全海景泡池露台房，連早餐及下午茶，每位只需$826；一家大小輕度假尊屬親子房，3房2廳4床連2層樓旋轉滑梯，6人入住平均更低至每位$424。

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親子外遊｜帶BB去旅行擔心水土不服　營養師教飲食貼士+必備行李清單

交通（從香港出發前往酒店）

香港市區出發，直達深圳灣口岸/ 蓮塘水岸，交通推薦:

1. 永東巴士 - 香港來往深圳灣口岸直通巴士 

2. 永東巴士 - 香港來往深圳福田印力中心山姆超市 

3. 中港通巴士 - 香港市區上車直達目的地，KKday預訂省卻排隊買飛時間 

- 從深圳灣口岸/ 福田口岸/ 蓮塘口岸 叫車或乘搭的士，車程約1-1.5小時 

鄰近好去處（由酒店出發）

1. 大鵬所城（約 30 分鐘車程）

十大古村落，感受歷史與現代融合。隱世餐廳Café藏於小巷弄里。 

2. 打卡必到鄰近 Café： 

  • 山海咖啡海景餐bar（深圳市龍崗區較場尾較二西8巷6號）如泰國海灘小島，特設打卡「水底隧道」，波光粼粼。
  • 時光里（大鵬新區大鵬所城南門東路5號）純白客棧Cafe
  • 晚風•嵐汀（深圳市較場尾海濱路23號）摩洛哥風海邊Café，吹著海風歎咖啡
  • 又見止間•沙灘餐吧（較三西八巷7號）美妙紗幔天花隨風起舞如波浪，二樓露台飽覽藍天白雲海平面。
  • 精釀農場（深圳市龍崗區海濱一路33號）歐美風小餐車配無敵海景。
  • 日拾光全海景餐BAR一家集牛排、輕食、咖啡、精釀及小食於一體的特色全海景咖啡餐館。室外座位飽覽無敵海景，半圓座椅配日落晚霞，打卡照隨手可得。
  • 峼白酒吧是IG、小紅書最人氣打卡酒吧。白色弧形山洞中坐上韆鞦拍出唯美照。更可選擇享用漂浮下午茶或晚上暢飲雞尾酒。

3. 海角燈塔（深圳市龍崗區大鵬街道布新路12號）

紅白色燈燈豎立於海邊，藍天大海作背景，景色既療癒又獨特。

4. 官湖村（葵涌街道官湖社區官湖西路5號） 

被稱為「深圳小鐮倉」。這個村莊充滿了日系文青風格，街道上的建築色彩豐富多彩。官湖村擁有許多特色民宿和餐廳。

即日起至6月30日，憑東亞銀行信用卡預訂大灣區酒店住宿及多日遊產品滿$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即享$300折扣。

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【KKday 獨家 - 65 折】入住沙灘全景露台房連早餐及下午茶

  • 優惠價：$1,077/晚起（原價：HK$1,656/晚）
  • 最多2位成人入住，每晚只須$538.5/位（已包括 10%服務費）

 

  • 入住沙灘全景露台房（哲浠/ 錦辰）一晚，另可選擇全海景泡池房（禹夕/ 雲崢）
  • 退房日享用中西式雙人早餐（09:00 – 10:00）入住日享用 落日拾光雙人下午茶（13:30 – 17:00）
  • 另可以$256/位（原價 HK$321/位）加購90分鐘浮潛體驗
  • 星期一至四入住$1,077/晚，星期六及日入住$1,292/晚，公眾假期及前夕入住$1,508/晚

【KKday 獨家 - 79 折】入住全海景泡池露台房連早餐及下午茶

KKday 優惠：HK$1,819/晚 起（原價：HK$2,303/晚）

  • 最多2位成人入住，每晚只須 HK$909.5/位（已包括 10%服務費）
  • 憑東亞銀行信用卡預訂滿 HK$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即減HK$300，即HK$1,519/晚
  • 最多2位成人入住，每晚只須 HK$759.5/位（已包括 10%服務費）

*產品價格因應匯率浮動而改變 

  • -入住全海景泡池露台房（千嶼/ 南望）一晚
  • 另可選擇270全海景房（梓霖） 或 270 海景泡池房（星渝）
  • 退房日享用 中西式雙人早餐（09:00 – 10:00）
  • 入住日享用 落日拾光雙人下午茶（13:30 – 17:00）
  • 另可以 HK$256/位（原價 HK$321/位）加購 90 分浮潛體驗
  • 星期一至四入住 HK$1,819/晚，星期六及日入住 HK$2,035/晚，
  • 公眾假期及前夕入住 HK$2,250/晚

【親子出走度假】入住販樂堡套房連早餐及下午茶，送迎賓水果盤、伴手禮、獨木舟體驗、免費泊車 KKday 優惠：HK$2,800/晚起

  • 最多6位入住，每晚只須HK$466.7/位（已包括 10%服務費）
  • 憑東亞銀行信用卡預訂滿 HK$1,200，輸入「KKDBEAGBA24」即減 HK$300,即HK$2,500/晚
  • 最多 6 位成人入住，每晚只須HK$416.7/位

*產品價格因應匯率浮動而改變 

  • 入住販樂堡套房（3房2廳4床）一晚，附有旋轉滑梯、庭院泡池、投影儀、音響
  • 另可升級至4房2廳5床套房（8 人入住，不帶滑梯，視乎房間供應）
  • 退房日享用 中西式 6 人早餐（09:00 – 10:00）
  • 入住日享用 落日拾光 6 人下午茶（13:30 – 17:00）
  • 送迎賓果盤、伴手禮
  • 送獨木舟體驗（共 6 位），每次 70 分鐘
  • 免費泊車（3 架）
  • 另可以 HK$256/位（原價 HK$321/位）加購 90 分浮潛體驗

6 月：星期日至五入住 HK$2,800/晚，星期六入住 HK$4,093 /晚

7 月起：星期日至四入住 HK$2,800/晚，星期五入住 HK$3,878/晚，星期六入住 HK$4,955/晚

入住日期：2024 年 6 月 6 日 2025 年 1 月 1 日
酒店地址：深圳大鵬新區南澳街道洋稠路 3 號洋疇灣花園 44 棟 101

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*以上房價已包括10%服務費
**產品價格因應匯率浮動而改變

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