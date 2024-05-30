九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑「魚蛋妹」王尹菁行街市　German支持留港消費

▲ 「四仔」張文傑騷身手。

電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座成熱話，而「四仔」張文傑（German）及「魚蛋妹」王尹菁獲逸東邨的「香港街市」邀請做宣傳。

早於2016年，逸東街市已改建成具香港特色的「香港街市」，以昔日的「九龍城寨」為設計藍本，匠心獨運，呈現出7、80年代的九龍城寨風貌，凸顯出香港的獨有文化及歷史意義。

九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑與張家輝是親戚 由TVB電視城打到去康城

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

九龍城寨之圍城丨張文傑支持留港消費

German及王尹菁在場打卡，原來German常到街巿買餸，憑「四仔」一角人氣急升的他笑說：「最近出街多了途人上前索合照，大家都很有禮貌，會先詢問我的意願才合照，我當然來者不拒！」

他更表示，知道香港街巿買餸常有特別著數，所以會留港消費︰「一起振興香港經濟！學『信一』話齋：『要贏一齊贏，輸就一齊輸！』！」

與此同時，香港街巿」更邀得由「四仔」German主理的Swack Team於父親節當天於逸東街市獻上武術表演，重現《九龍城寨之圍城》經典動作場面。

最新影片推介：陳浩民專訪

九龍城寨之圍城丨「魚蛋妹」成學校風頭躉

至於「魚蛋妹」菁菁表示甫踏入「香港街巿」便有熟悉的感覺：「拍攝《九龍城寨之圍城》時在搭景中待了很久，今次就像重遊舊地，那些招牌、晾衫竹及餐廳均與片場差不多，因為我平時放學也會跟爸爸到街巿買餸，想不到街巿也可以裝修成這個樣子，所以我拍了很多照片，打算返學時分享給同學仔看，相當有趣呢！」

菁菁透露，老師及同學最近才知道她有份拍攝《九龍城寨之圍城》片，經常詢問拍攝趣事，令她在校園內人氣急升，說：「我很喜歡拍攝工作，也不怕辛苦，自己也會分配好時間去兼顧學習及拍戲，今次跟German哥哥的對手戲不多，希望下次可以跟他學習更多，加上我對打翻等動作也有興趣，如果父母許可，我也想到他的動作學校上課呢！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5