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小一派位｜升小大抽獎人數創回歸新低　跨境生少過疫前　學界：港人移民潮未完

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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本港學界去年底首度合辦專攻內地家長的「（大灣區）香港學校教育展」，不少高才通人士攜同子女到場。（資料圖片）

小一統一派位將於下周三（5日）放榜，教育局今日（30日）公布今年參加小一統一派位（俗稱大抽獎）人數跌破2萬人，至少創回歸以來最低，令獲派首三志願滿意率創下83.7%新高，連同自行分配學位階段的整體滿意率亦高達92.2%。

196名跨境生獲派小一學位　按年升近9成仍遜疫前

學界分析，派位滿意率創新高，主要受出生率下跌、移民潮夾擊影響，令適齡小一學童減少，另暫未見有大批「高才通」人士子女報讀小一。此外，教育局透露有196名跨境生經大抽獎獲派學位，按年回升86.7%，但仍低過新冠疫情前水平。

本年度共19,204名兒童參加小一統一派位，按年減少1,151人、跌幅5.7%；參加派位人數已連續7年下跌，若相比2017年逾3.2萬人高峰，大跌13,031人、跌幅逾4成；本年度派位人數更至少創1997年回歸以來最低，包括低於2008年低位20,794人。

被問到新學年有多少名高才通家長為子女報讀小一，教育局未有回覆相關數字，但透露有196名跨境生經小一統一派位獲派學位；翻查立法會特別財委會文件，高於去年（105人）及前年（185人），但仍低於2019至2021年數字，分別為799、407及285人。

小學校長：高才通對小一派位影響「未去到最大」

津貼小學議會主席蘇炳輝向本報分析指，滿意率創新高主因是適齡學生人口減少，提及目前仍有中年家長攜同年幼子女移民，認為移民潮尚未完結。

至於內地「高才通」計劃人士子女，有否為本港小學帶來新生源？蘇炳輝說，綜合全港不同地區學校反映，高才通人士子女主要插班入讀小學的中、高年級，對今次小一派位影響「未去到最大」。

另外，蘇炳輝說，近年觀察到部分家長選校心態改變，不再盲目追捧名校，更多考慮學校特色，料同時帶動滿意率提升。

家長選校心態趨改變　叩門貼士：避免漁翁撒網

教育局去年起試行公營小學每班小一減少1個叩門位，為期3年，今年小一派位放榜將會是第2年實施。蘇炳輝指，上述措施減低叩門成功機會，建議家長最多向2、3間小學叩門，「漁翁撒網反令小朋友更加苦」。

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記者：馮琪雅

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