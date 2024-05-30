JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　

▲ 大學聯招（JUPAS）首輪改選今（30日）截止，教育學士課程競爭最激烈。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）首輪改選昨（29日）截止，學生人口下降，惟教育學士課程依然非常歡迎，以首3志願（Band A）申請人數計算，8間資助大學競爭最競烈課程為教育大學的歷史教育，其次為體育教育，兩個課程平均43人爭1個學額；倘與去年12月首輪報名數字比較，錄輕微升幅。另外，中文大學醫科課程較香港大學醫科課程競爭激烈，平均8人爭1學額。

綜合8大今（30日）回覆聯招首輪改選數字統計，首十大競爭最激烈課程中，前三均為教育學士課程，429人將設10個學額的教大歷史教育課程放在Band A，平均43人爭1學額，位列榜首；倘與去年12月首輪報名數字比較，多13人報讀、微升逾3%。其餘兩個上榜教育課程為教大體育教育、中文大學健康與體育運動科學教育學士課程，分別43及40人爭1學額。

同時，競爭最激烈課程前十涉及4個運動相關課程，包括教大運動科學及教練、浸會大學體育及康樂管理，分別38及35人爭1學額。而最多人報讀的則為中大工商管理學士綜合課程，共2,211人申請，爭奪222個學額。

至於早前公布整合、並計劃將醫科生5年級的助理實習醫生培訓擴展至骨科、急症及精神科等的港大醫科課程，聯招改選後有996人報讀，比去年同期少63人、微跌近6%，平均3人爭1學額；而中大醫科課程競爭相對激烈，991人報讀，平均8人爭1學額。

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記者：梁凱婷