47人初選案｜法官裁吳政亨沒份組織初選　惟與戴耀廷協議實行謀劃

▲ 初選案14名被告被裁定罪成後，由囚車押解離開法院。陳靜儀攝

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，法官今裁定14人罪成。被指控為組織者之一並不認罪的吳政亨，法官裁定他沒份組織初選，但考慮到吳與戴耀廷頻密討論初選事宜，反映吳不是獨自行事，而是與戴協議實行謀劃。

法官今(30日)裁定吳沒有組織初選，惟吳在6月受訪時將「墨落無悔」聲明稱為「攬炒書」，唯一合理推論是吳知道聲明內容，包括當中提到的共同綱領。 法官續指，根據吳的受訪文章、「三投三不投」運動的貼文，以及吳曾與戴耀廷在WhatsApp頻繁溝通討論初選，反映吳同意涉案謀劃，吳不是獨自行事，而是與戴協議實行謀劃。

法官指，雖然吳起初自發「三投三不投」運動，初選相關人士不知道吳的參與，但證據顯示吳知道有哪些初選參選人，吳自願且有意圖地確保勝出初選的人會參與正式立法會選舉，從而促進泛民主派在立法會取得大多數議席，毫無疑問吳知道謀劃的目的是藉否決預算案迫使特首回應五大訴求。法官裁定，吳與戴的協議以及戴與其他人的協議相同。

對於辯方引用吳與名為「Anthony Yau」的人的電郵力證吳不同意謀劃，法官指吳在電郵並指他沒有反對否決所有政府法案，而吳亦有可能因為對方是陌生人而沒將所有事告知對方。

法官另引述吳的電腦擷取的文章，顯示吳以署名「李伯盧」撰文，提到「在中共這强大敵人 面前，我們不單要做『攬炒行動者』，我們每人都要成爲『攬炒藝術家』!」，文章在「獨立媒體」發布。法官指，吳與其他抱「攬炒」信念的人達成協議。

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