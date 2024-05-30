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垃圾徵費｜考慮豁免清潔工及院舍責任　謝展寰稱很快推膠樽生產者責任

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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當局強調，即使暫緩垃圾徵費，仍會做好減廢回收。（資料圖片）

垃圾徵費無限期暫緩實施，當局並未訂下重推時間表。環境及生態局局長謝展寰昨在電視節目表示，即使將來重推，亦未必維持「按袋收費」，而且除了考慮免除清潔工人的法律責任外，亦會考慮讓院舍豁免徵費。至於原定最早可於明年推行塑膠飲料容器生產者責任計劃，謝展寰稱很快會推行。環保署表示，已開始就各項生產者責任計劃諮詢業界和相關持份者，會在檢討垃圾收費同時，一併考慮立法時間表。

謝展寰早前強調非放棄垃圾徵費，會深入研究如何優化政策，讓市民適應及接受，明年中會向立法會匯報進度。他昨接受訪問指，沒提重推時間表，是因為就垃圾徵費先行先試後，認為要先改善政策及待民情成熟才推行，又指即使重推計劃，亦未必會按袋收費。

他提到若清潔工「走漏眼」沒有揪出違規垃圾，而有可能要負法律責任，對他們未必公平，會研究免除他們的法律責任，減輕他們的擔心；另會考慮豁免院舍的垃圾徵費，指尿片、棉花及醫藥等院舍的廢物，沒有甚麼減廢空間，即使徵費也無助減廢。

他又指，即使將來重推徵費，亦未必按袋收費，而且以污者自付原則，同時考慮生產者責任制。他說，很快會推行膠樽生產者責任制，以更好推動膠樽回收。

當局原定明年起，逐步將5類產品納入生產者責任計劃。環保署昨補充，將制訂條例草案以訂立適用於不同產品的共同法律框架，隨後制訂相關附屬法例，逐步將生產者責任計劃推展至塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池。署方已開始就各項計劃諮詢業界和相關持份者，以完善計劃的規管建議，並在檢討垃圾收費計劃的同時，一併考慮立法時間表。

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