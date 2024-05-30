港大生假學歷｜港大商業分析碩士生疑捲假學歷風波　經管學院稱已報警

▲ 網上流傳港大經管學院向一名理科碩士（商業分析）課程學生發出電郵，要求提交其與教育中介簽訂的合約。（港大課程網頁截圖）

香港大學本月爆出有碩士生被揭以假學歷入學，近日網上再流傳，港大經濟及工商管理學院已向懷疑涉事的港大商業分析碩士生發出電郵，稱已確認該名學生早前提交了虛假學歷文件，並要求對方在本月底前提交曾僱用的中介機構合約，再轉交警方跟進。港大經管學院今日（30日）最新回覆表示，經調查後發現有入學申請個案涉嫌在申請過程中提交虛假文件，已就事件向警方報案。

據內地社交平台「小紅書」近日流傳一封電郵截圖，疑由港大經管學院向一名正就讀「理科碩士（商業分析）」課程學生發出，內容顯示學院已確認該名學生早前入學提交了虛假學歷文件，學院須依法盡快報警處理，並提到如該學生曾聘請教育顧問代為準備入學申請，要求學生最遲於本周一（27日）提交與中介之間簽訂的合約，以便學院轉交警方，否則學院將向警方提交該名學生的資料。

學院回覆本報時表示，已就事件向警方報案，但不便透露詳情，並強調堅守學術誠信，致力於為學生營造公平學習環境，對任何形式的學術不當行為持「零容忍」態度。學院譴責聲稱「保錄取」的中介機構以不誠實手段，為申請人捏造入學申請相關文件企圖取得入學資格，以謀取暴利。學院亦提醒學生和家長，根據現行法例，製造、使用或擁有虛假文書屬嚴重罪行，「絕對不值得以身試法，心存僥倖，期望透過違法手段進入頂尖學府卻毀掉自己或家人的前程」。

翻查校網提供2024年入學資料，疑涉學歷造假的港大商業分析課程，為1年制修課式碩士課程，全年學費39萬港元，除了要求申請人提交正式成績單及畢業證書等，註明特別要求在內地大學畢業的申請人提交「中國高等教育學位在線驗證報告」；部分申請人或須接受學院面試。

事件源於小紅書早前流傳由經管學院發出另一封電郵截圖，指學院月初突抽查部分在讀研究生的學歷證明，有網上帖文流傳行動源於港大早前發現1名於去年9月入學的內地碩士生，涉嫌提交偽造TOEFL成績，去年11月被革除學籍，校方同月報警；又稱抽查行動有可能蔓延到港大其他學院。

本報上周日（19日）查詢事件至今，校方前未回應上述傳聞是否屬實。直至上周一（20日），港大經管學院回覆證實，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動並展開全面調查，如發現證據確鑿，將採取行動包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作追究涉事的中介。

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記者：馮琪雅