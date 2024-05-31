  • 27°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 10:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天氣預報｜下午4至6時掛三號波　間中狂風驟雨雷暴

社會

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

天文預測，明日（31日）有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片)

天文台表示，一股熱帶氣旋，今日（31日）在香港約800公里內，可能影響本港。一號戒備信號，現正生效。

在上午10時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約380公里，即在北緯19.4度，東經112.2度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日（6月1日）凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

童學園
星二代學校｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

一股熱帶低氣壓會在明日（31日）日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶 (天文台截圖)

由於海面有湧浪，天文台提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

位於南海北部的熱帶氣旋會在今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日（6月2日）為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下週初至中期影響廣東沿岸。

本港今日多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，今晚漸轉吹偏南風，風勢稍為增強。海有湧浪。

天文台九天天氣預報

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：TOPick港聞組

颱風 南中國海 香港 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
急症室最長等候時間（05月31日 時間04:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間04:05）
東張西望何伯丨何伯數臭子女大爆長子私隱　「新何太」不斷挑撥離間：佢哋冇良心
東張西望何伯丨何伯數臭子女大爆長子私隱　「新何太」不斷挑撥離間：佢哋冇良心
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎