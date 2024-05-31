天氣預報｜下午4至6時掛三號波　間中狂風驟雨雷暴

▲ 天文預測，明日（31日）有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片)

天文台表示，一股熱帶氣旋，今日（31日）在香港約800公里內，可能影響本港。一號戒備信號，現正生效。

在上午10時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約380公里，即在北緯19.4度，東經112.2度附近，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

隨著該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港今日稍後會漸轉吹偏南風，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午4時至6時之間改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明日（6月1日）凌晨於廣東西部登陸並移入內陸，但受其南側的廣闊雨帶影響，預料本港明日仍有大驟雨，初時吹強風。

▲ 一股熱帶低氣壓會在明日（31日）日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶 (天文台截圖)

由於海面有湧浪，天文台提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

位於南海北部的熱帶氣旋會在今日逐漸靠近廣東西部沿岸，今明兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日（6月2日）為沿岸地區帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下週初至中期影響廣東沿岸。

本港今日多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，今晚漸轉吹偏南風，風勢稍為增強。海有湧浪。

▲ 天文台九天天氣預報

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責任編輯：TOPick港聞組