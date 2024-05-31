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天氣預報｜今日日間評估是否掛三號波　間中狂風驟雨雷暴

社會

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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天文預測，明日（31日）有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片)

天文台表示，一股熱帶氣旋，今晚在香港約800公里內，可能影響本港。一號戒備信號，現正生效。

昨晚（30日）11時，位於南海中北部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南偏南約550公里，預料向北移動，時速約14公里，靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶。

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天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚（30日）至明早（31日）與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明早（31日）6時。

天文台又預料，該熱帶低氣壓會在明日（31日）日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強。天文台會視乎其強度變化及本地的風力情況，在明日（31日）日間評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意最新天氣消息。

一股熱帶低氣壓會在明日（31日）日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶 (天文台截圖)

由於海面有湧浪，天文台提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著該熱帶低氣壓明日逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，未來一兩日該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢較大。而西南氣流會在星期日（6月2日）為沿岸地區帶來驟雨。

本港明日（31日）多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有湧浪。

天文台九天天氣預報

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責任編輯：TOPick港聞組

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