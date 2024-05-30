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仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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醫院管理層見記者時稱是罕見事故，仍在調查成因。(資料圖片)

一名4歲女童上周六（25日）在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，現時情況危殆。

有傳媒今日晚上(30日)刊出報道，引述女童爸爸黎先生表示，院方在記者會上所講並非事實真相，強調縫針當時他在旁邊，指醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，但當時相信醫護專業並無為意，縫針後轉身已心臟停頓。他強調指女兒一向身體健康，抽血檢查後也沒發現有病。

黎先生表示，醫護按住其頭部，女兒臉部向下掩埋在枕頭之中，醫護用類似毛氈及萬能貼，將女兒手腳綁實，並開始縫針。他稱約4分鐘後完成縫針，但女兒轉過身來已心跳停頓。

黎先生亦提到，女兒現時已失去自住呼吸、大腦完全受損，只剩心跳，指今日安排仁濟醫院高層與其會面，但仁濟指女兒傷勢與他們無關，斥仁濟醫院推卸責任，今日傍晚已到荃灣警署報案。

值得留意的是，按醫管局的新聞稿顯示，是次事件並未成立調查委員會，意味暫未界定為醫療事故，未必需要按規定於8周後提交調查報告。

TOPick正向醫管局查詢。

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