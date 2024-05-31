47人初選案｜鄒家成何桂藍等14人罪成　官指被告知悉目標是特首回應五大訴求

▲ 被還押的被告何桂藍等共14名被告，經審訊後被裁定罪成。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，鄒家成及何桂藍等16人否認控罪，14人今（30日）於西九龍裁判法院被裁定罪成。法官於判詞指，被告知悉初選目標是藉取得立會過半，無差別否決預算案迫使特首回應五大訴求，又指林卓廷等人過往作為立會議員，必然知道不分青紅皂白地否決財政預算案，會令政府運作造成嚴重影響，甚至癱瘓，或引起憲政危機。

法官指，楊雪盈的電腦被搜出的問答草稿筆記顯示，她一定會否決預算案，即使楊在初選落敗後報名參與正選，但法庭不會猜測楊是否以「靈童」身分補選。彭卓棋的政綱提到否決所有不公義議案和迫使當權回應五大訴求，顯示他決心對抗政府，而彭作供反映他是投機主義者，不接納彭稱他只是使用選舉語言。此外，柯耀林於宣傳單張指立法會是重要抗爭陣地。

民協的何啟明和施德來方面，施曾多次表示會否決預算案，法官指若兩人的競選團隊獨立運作及採取不同的競選策略，是違反常識，裁定兩人就否決預算案持相同立場，兩人的選區亦各自達成協議，清楚初選目標。

鄒家成方面，法官指不接納「墨落無悔」聲明與協調會議協議相同是巧合，而是為了填補戴耀廷抗拒留書面紀錄的漏洞。何桂藍方面，法官認為何提及的引發憲政危機與戴提倡的相同，斥何在參與者中持最激進政治觀點。余慧明則曾在訪問稱「一定要用任何方法去推翻而家呢個政權、呢個政府」，法官另指不見余有意與她視為「極權」的政府磋商。

社民連梁國雄方面，判詞指，與會者在每次協調會議後，都會收到協調文件，從梁於Facebook 發布的文章中，指社民連認為為了政府回應「五大訴求」，泛民亦應否決財政預算案，這顯示梁已收取協調文件，並得悉計劃的目的。

判詞續指，梁又於2020年6月的新界東選舉論壇中，表示「墨落無悔」與35+ 計劃重覆，加上梁過去亦曾否決財政預算案，如今亦願意這樣做，故未有簽署「墨落無悔」。

法官認為梁國雄、黃碧雲及林卓廷過往作為立會議員，必然知道多數人重複，或不分青紅皂白地否決財政預算案，會令政府運作造成嚴重影響，甚至癱瘓，或引起憲政危機。

陳志全方面，閱讀過戴耀廷的「攬炒十步」文章，知道戴發起初選的意圖，陳在街站呼籲初選參與者撇開個人或黨派利益，否決預算案以迫使政府回應五大訴求，反映陳展示出反抗意志。

公民黨鄭達鴻方面，判詞指鄭於公民黨記者會前的籌備會議中，亦得悉到譚文豪提議利用否決權達致「五大訴求」，又曾與於電台節目，當中曾提及「共同目標就係撼動個政權去用35 plus」，以及認同公民黨簽署「墨落無悔」聲明等言論，故此法官認為鄭並非盲目跟隨公民黨路線。

判詞又指，法官又不同意鄭指稱公民黨簽署「墨落無悔」聲明是為了提供更大的靈活性，並在考慮到鄭於《港區國安法》生效前已與公民黨成員謀劃，以及鄭持顛覆國家政權的意圖參與初選等；法庭遂裁定各人罪成。

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