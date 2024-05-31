Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

相信大家每日都要面對大大小小的煩惱，由起床要面對賴床，到上班又要處理不同的工作壓力，晚上回家再要處理家頭細務，令心身疲憊不堪。本報近日邀請到佛學研究碩士 · 靜觀導師嘉嘉教大家如何透過適合的正面練習，把禪的智慧融入生活，幫助大家找回屬於自己的寧靜一刻，放棄身心靈、調和心境。

坐禪

首先坐在平地上，雙腿盤腳，挺直上半身。

撫摸臀部兩邊的坐骨，以便確認位置。

然後把瑜珈磚放在坐骨位置，坐在瑜珈磚約1/3位置。

雙手互扣，反轉手掌向天。

停留數個呼吸。

然後慢慢讓雙手自然地放下。

最後閉上雙眼準備下一套動作。

進行動作時會感覺脊錐拉長，同時保持腰背挺直、下巴微微向外收，有助保持頭腦清醒、不會容易昏沉。

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調息練習

準備好坐禪動作後，雙手放鬆放左膝蓋上。

然後正常呼吸，以「一呼一吸」為1次，數10次。

過程中集中在呼吸上，但不要控制呼吸長短或深淺。

如果中途被湧入的念頭打斷，只要把注意力帶回呼吸上即可。

然後重新數10次呼吸，就完成練習。

透過坐襌可以調整體態和呼吸，心亦會自然調和。

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攝影：林君茹

鳴謝：佛學研究碩士 · 靜觀導師嘉嘉