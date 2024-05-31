  • 27°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Healthy Life︱面對生活煩惱＋工作壓力好壓抑　坐禪動作＋調息練習助調和心境

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

相信大家每日都要面對大大小小的煩惱，由起床要面對賴床，到上班又要處理不同的工作壓力，晚上回家再要處理家頭細務，令心身疲憊不堪。本報近日邀請到佛學研究碩士 · 靜觀導師嘉嘉教大家如何透過適合的正面練習，把禪的智慧融入生活，幫助大家找回屬於自己的寧靜一刻，放棄身心靈、調和心境。

坐禪

  • 首先坐在平地上，雙腿盤腳，挺直上半身。
  • 撫摸臀部兩邊的坐骨，以便確認位置。
  • 然後把瑜珈磚放在坐骨位置，坐在瑜珈磚約1/3位置。
  • 雙手互扣，反轉手掌向天。
  • 停留數個呼吸。
  • 然後慢慢讓雙手自然地放下。
  • 最後閉上雙眼準備下一套動作。

進行動作時會感覺脊錐拉長，同時保持腰背挺直、下巴微微向外收，有助保持頭腦清醒、不會容易昏沉。

點擊圖片放大
+6
+5

調息練習

  • 準備好坐禪動作後，雙手放鬆放左膝蓋上。
  • 然後正常呼吸，以「一呼一吸」為1次，數10次。
  • 過程中集中在呼吸上，但不要控制呼吸長短或深淺。
  • 如果中途被湧入的念頭打斷，只要把注意力帶回呼吸上即可。
  • 然後重新數10次呼吸，就完成練習。

透過坐襌可以調整體態和呼吸，心亦會自然調和。

點擊圖片放大
+7
+6

 

攝影：林君茹

鳴謝：佛學研究碩士 · 靜觀導師嘉嘉

相關文章

Healthy Life︱常捱夜吃生冷食物易頭痛胃脹　中醫師推介辦公室沖健脾養肝茶
17:19 2024/05/08
Healthy Life︱常捱夜吃生冷食物易頭痛胃脹　中醫師推介辦公室沖健脾養肝茶
Healthy Life︱做家務／勞動工作易手臂緊繃疼痛 2個簡單動作放鬆手臂肌肉
16:21 2024/05/03
Healthy Life︱做家務／勞動工作易手臂緊繃疼痛 2個簡單動作放鬆手臂肌肉
Healthy Life｜回南天潮濕常水腫睏倦　中醫教煲健脾祛濕湯趕走「春困」
08:01 2024/04/27
Healthy Life｜回南天潮濕常水腫睏倦　中醫教煲健脾祛濕湯趕走「春困」

你可能感興趣

Healthy Life︱常捱夜吃生冷食物易頭痛胃脹　中醫師推介辦公室沖健脾養肝茶
17:19 2024/05/08
Healthy Life︱常捱夜吃生冷食物易頭痛胃脹　中醫師推介辦公室沖健脾養肝茶
Healthy Life︱做家務／勞動工作易手臂緊繃疼痛 2個簡單動作放鬆手臂肌肉
16:21 2024/05/03
Healthy Life︱做家務／勞動工作易手臂緊繃疼痛 2個簡單動作放鬆手臂肌肉
Healthy Life｜回南天潮濕常水腫睏倦　中醫教煲健脾祛濕湯趕走「春困」
08:01 2024/04/27
Healthy Life｜回南天潮濕常水腫睏倦　中醫教煲健脾祛濕湯趕走「春困」
養生 壓力 健康問題 運動

最高瀏覽

天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎