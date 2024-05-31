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東張西望何伯丨何伯解釋斷手指非為戒賭　「新何太」否認挑撥離間：有錢揸手有安全感

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

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何伯與「新何太」接受《東張西望》主持魏柏豪訪問。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴被細女將聯名戶口450萬元取走而成為熱話，在5月29日，「新何太」與何伯在深圳開抖音直播，何伯更將子女私隱大公開。

原來何伯夫婦當日做直播播時，《東張西望》也在場，二人直播後接受魏柏豪訪問，並在昨晚（5月30日）《東張西望》播出。

當中，何伯堅定稱一定要追回被細女提取450萬元，揚言打算到銀行總行示威，更要求見銀行行長及董事長，表示誓要討回「公道」。

東張西望何伯丨何伯數臭子女大爆長子私隱　「新何太」不斷挑撥離間：佢哋冇良心

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東張西望丨何伯否認斬手指戒賭

此外，因為何伯右手手指尾少了一截，因此網上有傳因為他年青時嗜賭欠巨債，因此切手指戒賭。

何伯在《東張西望》解釋，是因為以前做工程時不小心被機器所傷而斷指，稱︰「嗰啲刨床切斷咗，冇成隻手切咗已經夠運。」

最新影片要求：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

東張西望丨「新何太」聲稱被誤解

同時，《東張西望》主持魏柏豪問「新何太」會否不再介入何伯與子女間糾紛，讓事件逐步平靜下來，但「新何太」卻說：「話我挑撥離間，咁真係誤會晒啦！呢個係我老公要我出聲，如果我都唔發聲，就冇人理佢、冇人支持佢！等佢自己一個人真係會死咗！」

常把金錢掛在口邊的「新何太」卻指，想爭回450萬元不是為自己而是為丈夫，稱：「其實又唔係我想要佢啲錢，係佢需要攞番自己啲錢，覺得有錢揸手就有安全感，生活到，對自己有個保障，因為佢年紀大都搵唔到錢。」

另外，日前有自稱是何家子女代表網民，在facebook群組「何伯＆何伯老婆關注組」發文指，何伯在直播中嚴重侵犯仔女私隱，將向私隱專員公署及警方報案。《東張西望》在節目表示有嘗試找何伯子女作回應，可是卻未能成功聯絡。

《東張西望》主持魏柏豪嘗試聯絡何伯子女卻未能成功。

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