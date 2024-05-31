東張西望何伯｜「新何太」無懼被途人鬧衰格　何伯誓攬炒要鬥到個仔「份工冇埋」

▲ 何伯在《東張西望》表示要把事件大鬧子女。

TVB節目《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，在「風雨」之下，何伯、新何太更見齊心，昨晚（30日）播出的一集《東張》，攝製隊就記錄二人由香港到深圳的過程，主持魏柏豪又再與二人做訪問。

何伯誓與子女們鬥到底，爆大仔有兩頭家，而新何太則繼續不斷在旁挑撥離間。

東張西望何伯丨何伯數臭子女大爆長子私隱 「新何太」不斷挑撥離間：佢哋冇良心

「新何太」無懼被途人鬧衰格

何伯與新何太前往深圳開直播，一路上被不少人認出，儼如「明星出巡」！

不過，當二人開心地與途人合照時，就有一名女士大叫：「衰格！你知唔知？」，但二人當下同樣未有作任何回應。

▲ 新何太無懼被罵。（影片截圖）

東張西望丨何伯要大仔「份工冇埋」

何伯在抖音直播中公開大仔及二仔的全名及職業，他在受訪期間稱自己以前是靠銀行利息生活，現時子女的行為等於折磨他，並說：「佢折磨我，唔怕爆佢，而家一查，佢份職（工作）都冇得做㗎喇！兩頭家呀嘛，犯法㗎嘛！嗰邊生對龍鳳胎，死唔死？」

何伯指自己曾被大仔警告：「佢（大仔）話唔好再爆我嘢呀，我連份工都冇埋呀！佢咁話我呀嘛！咁你都咁對我，都唔當我係老竇，咁咪爆你，等你份工……拉返你落嚟囉！」

不過，在香港的法律制度中，偷情或通姦並非刑事罪行，未知何伯指大仔犯法是否另有意思還只是亂講。

另外，何伯揚言知道爆料會影響子女，但由於子女也不顧及他，所以他也決定攬炒。

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東張西望丨何伯大仔有「兩頭家」

何伯指，自己以往假作不知大仔有「兩頭家」，而其亡妻、其他子女也知情，「新何太」補充：「其實佢大老婆同佢個女都知情。」

何伯強調：「佢老婆同個女都知㗎！不過費事爆搞到佢冇咗份工咋嘛！佢老婆都忍佢㗎！」在《東張西望》訪問最後段，何伯更霸氣地拋下一句：「法庭見！」

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