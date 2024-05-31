球賽意外︱大埔中學師生籃球賽　外聘籃球教練頭部着地昏迷送院搶救不治｜附頭部創傷5大惡化徵兆

▲ 大埔中學師生籃球賽，外聘籃球教練頭部着地昏迷，送院搶救不治。

【籃球/教練/跌倒/頭部受傷/大埔/孔教學院大成何郭佩珍中學】大埔一間中學昨日（30日）傍晚發生死亡意外，一名外聘籃球教練在進行師生籃球賽期間意外跌倒，頭部著地受重創，送院後不治。

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據消息指出，事發於昨日（30日）傍晚約5時41分，警方接報大埔孔教學院大成何郭佩珍中學一名男職員在打籃球期間跌倒，受傷陷入昏迷。據悉，傷者為53歲樊姓男子，是該中學的外聘籃球教練，同時為中國香港籃球總會成員，是本港著名籃球教練，曾任甲組教練。

事發時，樊正進行師生籃球賽，期間完成上籃板球動作落地時不慎跌倒，頭部著地受重創昏迷。在場人士已立即報警及為其施以心肺復蘇術，之後由救護車送往那打素醫院搶救，但最終仍宣告不治。

教育局表示，已收到學校有關通報，對事件感到難過。學校已即時啓動危機處理小組跟進事件，包括安排了社工及教育心理學家為有需要的學生和教職員進行情緒支援。教育局亦會與學校保持聯絡，適時提供支援及協助。

頭部5大受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆 須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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