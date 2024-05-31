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英國槍擊｜倫敦餐廳遭無差別槍擊釀4傷　9歲女童命危疑犯駕電單車逃逸

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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倫敦餐廳遭無差別槍擊釀4傷，9歲女童命危。（左圖為案發餐廳，右圖為iStock圖片，非當事人）

英國倫敦東部哈尼克區(Hackney)發生槍擊案，當地周三晚上一名駕駛電單車的槍手，向一間餐廳連開多槍，最少4人受傷，當中一名9歲女童命危，疑犯逃逸。

事發於英國時間周三晚上9時20分，槍手駕駛電單車至哈克尼金斯蘭高街一間土耳其餐廳「Evin Restaurant」外，毫無預警地向餐廳開槍，一名與家人在餐廳內用餐的9歲女童中彈，目前仍在醫院，情況危急。另有3名坐在餐廳外的男食客亦中槍，分別26歲、37歲和42歲，其中一人重傷，同樣被送院治療。

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有目擊者聽見6下槍聲

槍手犯案後逃離現場，食客形容餐廳較平日繁忙，他們聽到槍聲後慌忙伏在枱底和地板，情況一片混亂。有食客亦憶述，事發後他以外套為一名腿部受傷的食客包紮止血，而醫護人員約在10至15分鐘後到達。

40歲的Ayo Adesina是附近另一間餐廳的老闆，他形容槍擊事件令他感到震驚，他在事發後過去查看，發現傷者躺在地上一動也不動，「這是一條非常繁忙的道路，我和家人都去過那家餐廳。」

案發餐廳被封鎖調查。（影片截圖）

有另一名62歲目擊者稱，當時他正在放狗，案發前5分鐘行經餐廳外，之後聽到6下巨響，他立即知道是槍聲。他隨後折返，見到大批警員到場，

地上有很多血，很恐怖。如果我早5分鐘到達，誰知道會發生甚麼事。

警方到場封鎖現場調查，並尋獲槍手所駕駛的電單車，證實是失車。警方指調查尚處於早期階段，未知槍手身份及犯案目的，形容是「無差別槍擊」，受傷女童和另外3名男傷者並不認識，呼籲民眾提供線索。

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