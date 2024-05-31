家族榮耀之繼承者劇透丨第16至20集劇情預告　芷嵐被發現溺斃劉Sir展開調查

▲ 《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第15集劇情講到智斌與曉靈打得火熱，但面對Gigi逼婚，也只能硬著頭皮答應。

第16集 （3/6）

芷嵐尋找親生父親，家碧謊稱芷嵐的生父已經死了。

皓兒出獄，Rio表示想繼續跟皓兒合作。

麗琪受到舅媽的勒索，守仁幫忙解決，二人重歸於好。

皓兒發現曉靈與智斌的地下情關係；家碧告訴智斌他和芷嵐才是兄妹…

第17集 （4/6）

智斌怕芷嵐把家醜外揚，對她說教，芷嵐不屑，說出他們都非守義親生。

為宣示自己唯一繼承人身分，智斌將瀚洋銅像揭幕典禮提前，卻未通知皓兒。

芷嵐無意中得知高成曾是青年會羽毛球隊隊長，大驚之下偷偷來到高浚家中。

第18集 （5/6）

智斌找不到芷嵐，芷嵐被發現溺斃，丘家和高家難過不已，劉Sir向眾人詢問調查。

鑽石商場獲批改變土地用途，守義與皓兒對發展有分歧，高浚以智斌真正身世威脅他勸服守義與皓兒合作，高成被家碧質問方知芷嵐是其女兒。

第19集 （6/6）

高浚公寓的保安說出在芷嵐出事當天，他看見芷嵐和皓兒吵架，智斌把這件事告訴了守義等人，皓兒遭到責難。

麗琪得知其父當年與守義之間的恩怨，發誓要為父母討回公道。

曉靈目睹智斌和Gigi私會，智斌趁機提出分手。

第20集 （7/6）

遊艇旁的海面上漂浮著芷嵐的絲巾，智斌連忙把它燒掉，並回憶起事發當晚的經過。

高浚拿著芷嵐寄給自己的DNA報告質問高成，高成坦承芷嵐是他與家碧所生的女兒。

劉Sir查到芷嵐出事當晚去過遊艇碼頭，遂向智斌查問。

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