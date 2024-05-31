天氣預報︱天文台掛8號波最新預測　今晚有大雷雨

▲ 打風天氣風暴消息即睇。

【打風／天氣預報／天氣報告／停課】天文台表示，熱帶風暴命名「馬力斯」，今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，強風區逐漸影響珠江口一帶。

除非馬力斯迅速增強或路徑更接近本港，否則改發更高熱帶氣旋警告機會甚低。

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風信號會至少維持至明早6時。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。

本港周五天氣預測

周五大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時頗大。

吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，周五晚上漸轉吹偏南風，風勢稍為增強。海有湧浪。

展望周六有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，初時吹強風。

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