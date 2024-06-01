天氣預報︱天文台：將於下午4時40分改發一號風球

▲ 打風天氣風暴消息即睇。

【打風／天氣預報／天氣報告／停課】天文台表示，熱帶風暴命名「馬力斯」，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【14:45】天文台指馬力斯正橫過清遠，並將逐漸遠離香港，會在下午4時40分改發一號戒備信號。天文台料一號戒備信號會維持一段時間，而當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。天文台預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早為珠江口一帶帶來較多驟雨，間中有狂風，市民請保持警覺。

雷達圖像顯示與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正影響珠江口一帶。

按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。

馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。

本港周六天氣預測

展望周六有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，初時吹強風。

天文台預料，三號強風信號會至少維持至下午3時，天文台隨後會視乎馬力斯在內陸的減弱程度、及本港的風力變化，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

最新影片：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5