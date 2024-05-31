罕見病｜夢遊瘋狂網購欠大量卡數兼被詐騙　3孩媽終揭患一種罕見病

▲ 3孩媽夢遊瘋狂網購，終揭患一種罕見病。

夢遊症的患者總會做出千奇百怪的事，英國一名42歲3孩媽就出現經常性夢遊的網購行為，試過買籃球框、價值100英鎊的軟糖等，導致負債累累，甚至遭詐騙集團騙錢。然而，由於她的3個孩子都有殘疾，需要全天候照顧，令她無法透過安眠藥讓自己完全入睡。

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夢遊狂網購

據外媒報道，42歲的Kelly Knipes在2006年生下大仔Henry後，開始出現夢遊症，會在半夢半醒期間上網網購，一度欠下3000英鎊（約3萬港元）債務。而她購買的東西千奇百怪，包括籃球框、小熊軟糖、油漆、教學用書、雪櫃、兒童遊戲室等。

她亦曾在夢遊中以為在跟醫生對話，因此打開家中所有門窗，近日更在夢遊時回覆詐騙訊息，提供了個人資料和帳戶給詐騙集團，導致戶口被盜400英鎊（約4000港元）。

曾用呼吸機輔助治療

醫生最初認為，由於Kelly的18歲大仔患有癲癇症、9歲二女是聾啞人士且患癲癇症，而8歲細仔也有學習困難，因而導致Kelly太大壓力而夢遊，直至2018年才確診因呼吸中止導致部分大腦醒來的異睡症。

Kelly其後使用呼吸機輔助治療，讓她呼吸順暢，避免暫停呼吸引發夢遊，但呼吸機會壓迫下巴，令她睡覺時下意識拿掉呼吸機，加上必須全天候注意3名孩子的狀況，令她無法服用安眠藥。

Kelly無奈表示，夢遊網購和詐騙迫使她不得不剪掉多張信用卡，隨時注意帳戶資金流動，對經營活動公司的她造成很大困擾。

大家以為夢遊很有趣，但事實並非如此，信用卡還只是最小的問題。

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