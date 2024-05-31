MIRROR成員｜Anson Lo身體響警號抽血做體檢　教主持續暈眩兼聲帶水腫

▲ 「教主」Anson Lo身體響警號！

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）向來也熱愛在社交網分享工作、生活點滴，又相當「寵粉」地派福利、看網民的留言，他於昨晚（5月30日）7時多，在IG限時動態預告：「今晚決定還是跟你們update一下近況吧。」

在昨晚8時多，教主再貼出一張他坐在椅子上低著頭的相，透露自己的身體響起了警號，一眾神徒都留言表示擔心，希望教主可以好好休息。

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教主：不再向愛我的你們隱瞞

教主指自己近日出現暈眩、聲帶水腫的情況，也接受了不同的檢查：

跟大家update一下近況……

我這個星期做了幾個身體檢查

抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的



由澳門站第一場開始

經常在台上有暈眩的感覺

但幸好沒有太大礙 勉強完成了4場演唱會🙏🏻



回港後暈眩感就再沒有回落過

每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中

暈厥情況嚴重了



回港後 聲帶水腫了

令我回想起2021年MIRROR Concert時我聲帶岀毛病的感覺

而這幾天錄新歌和Band rehearsal時

高音音域也未能如常地唱岀來了



或許真的像教母說的

身體逐漸響起警號了

加上天氣持續潮濕

身體的關節和肌肉舊患都真的不好受



說過不再向愛我的你們隱瞞

所以才update給你們每一位



▲ 「教主」Anson Lo（IG圖片）

教主：沒有事情比身心健康來得重要

不用太擔心我

來臨這兩星期每天會依時食藥

（真的好多藥 食藥都可以食飽的感覺😵）

報告陸續出來再看看怎麼樣吧～



最近天氣好反覆

你們真的要小心身體

沒有事情比身心健康來得重要



我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym

不會偷懶的～放心放心

要為6月份的各大表演盡力

撐得住的💪🏻



Hope for the best and,

take care of yourself for me ok?

而教主在入行後的「病歷」也相當多，如：聲帶發炎、搭的士遇意外扭到腰、拍電影時撞傷額頭、風濕腰痛、感冒加嚴重脫水等等。

教主工作忙碌，在長期欠缺良好身心狀態下，真的有機會降低他遇上事故時的反應能力，也希望一眾MIRROR成員盡力工作時也要好好照顧自己。

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