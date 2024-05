MIRROR成員｜Anson Lo身體響警號抽血做體檢　教主持續暈眩兼聲帶水腫

MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)向來也熱愛在社交網分享工作、生活點滴,又相當「寵粉」地派福利、看網民的留言,他於昨晚(5月30日)7時多,在IG限時動態預告:「今晚決定還是跟你們update一下近況吧。」

在昨晚8時多,教主再貼出一張他坐在椅子上低著頭的相,透露自己的身體響起了警號,一眾神徒都留言表示擔心,希望教主可以好好休息。

教主:不再向愛我的你們隱瞞

教主指自己近日出現暈眩、聲帶水腫的情況,也接受了不同的檢查:

教主:沒有事情比身心健康來得重要

不用太擔心我

來臨這兩星期每天會依時食藥

(真的好多藥 食藥都可以食飽的感覺😵)

報告陸續出來再看看怎麼樣吧~



最近天氣好反覆

你們真的要小心身體

沒有事情比身心健康來得重要



我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym

不會偷懶的~放心放心

要為6月份的各大表演盡力

撐得住的💪🏻



Hope for the best and,

take care of yourself for me ok?