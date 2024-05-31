  • 29°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 13:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

交通事故｜10分鐘內發生兩宗電單車交通意外　2名鐵騎士受傷送院

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

一輛的士和一輛電單車沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛至黃大仙中心對開時相撞，鐵騎士跌倒在地腳部受傷。（網上圖片）

今早（31日）8時許，十分鐘內發生兩宗電單車交通事故，分別位於屯赤隧道公路及龍翔道近黃大仙中心，事故造成2名鐵騎士受傷。

早上8時22分，一輛的士和一輛電單車沿龍翔道往觀塘方向行駛，至黃大仙中心對開時相撞，鐵騎士跌倒地上腳部受傷。救援人員到場將鐵騎士送院治理，警方在場調查事故起因，現場交通擠塞。

8分鐘後，一輛電單車於屯門赤鱲角隧道公路往機場方向行駛，至近蝴蝶灣洗衣場時，疑失控自炒。鐵騎士倒臥在地上，血流披面。救援人員到場救援，傷者清醒被送往屯門醫院治理，警方正調查車禍成因。

屯赤隧道公路鐵騎士倒臥在地。（馬路的事 (即時交通資訊台) Facebook 圖片）

受事故影響，運輸署一度封閉的龍翔道（往觀塘方向）近黃大仙中心的部分行車線，以及屯門赤鱲角隧道公路（往機場方向）近蝴蝶灣洗衣場的慢線，及至上午10時36分解封。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

運輸署 屯門醫院 機場 黃大仙 觀塘 交通事故 運輸 屯門 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎