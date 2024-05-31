交通事故｜10分鐘內發生兩宗電單車交通意外　2名鐵騎士受傷送院

▲ 一輛的士和一輛電單車沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛至黃大仙中心對開時相撞，鐵騎士跌倒在地腳部受傷。（網上圖片）

今早（31日）8時許，十分鐘內發生兩宗電單車交通事故，分別位於屯赤隧道公路及龍翔道近黃大仙中心，事故造成2名鐵騎士受傷。

早上8時22分，一輛的士和一輛電單車沿龍翔道往觀塘方向行駛，至黃大仙中心對開時相撞，鐵騎士跌倒地上腳部受傷。救援人員到場將鐵騎士送院治理，警方在場調查事故起因，現場交通擠塞。

8分鐘後，一輛電單車於屯門赤鱲角隧道公路往機場方向行駛，至近蝴蝶灣洗衣場時，疑失控自炒。鐵騎士倒臥在地上，血流披面。救援人員到場救援，傷者清醒被送往屯門醫院治理，警方正調查車禍成因。

▲ 屯赤隧道公路鐵騎士倒臥在地。（馬路的事 (即時交通資訊台) Facebook 圖片）

受事故影響，運輸署一度封閉的龍翔道（往觀塘方向）近黃大仙中心的部分行車線，以及屯門赤鱲角隧道公路（往機場方向）近蝴蝶灣洗衣場的慢線，及至上午10時36分解封。

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