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溏心風暴丨關菊英近照曝光面色紅潤　帶同性密友出席《溏心》聚會

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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菊姐狀態不錯！

現年66歲的關菊英近年甚少現身，之前曾被爆多次出入醫院及抽取骨髓，傳出病重消息，令外界十分擔心其健康。事後，菊姐回應傳媒叫大家放心，並強調「行得走得」。

【溏心風暴】關菊英帶同性密友與舊拍檔敍舊　溏心家人再聚勾回憶

菊姐帶Willy一同出席聚會

近年菊姐罕有公開露面，行蹤低調，在今年3月時她曾現身祝賀好友陳淑芬生日，其同性密友Willy亦在場。

昨晚（30日）李司棋在社交網上載與梅小青﹑劉家豪﹑阮兆祥和菊姐以及同性密友Willy合照，發文表示「老友聚會，慶祝家豪哥榮休。」

《溏心》團隊聚會，菊姐帶同性密友Willy一同出席。

菊姐狀態不錯

相中可見，菊姐精神奕奕，面色紅潤，氣色十分好，似乎身體沒有大礙。

而且，眾人更把酒言歡，相信有個難忘的飯局，梅小青亦有分享合照表示：「感謝『溏心老友記』的祝賀和共聚，感恩在家豪哥和我的職場中，曾與敬業樂業的各位合作。感恩大家在香港電視史上成就了美好的一頁，更感恩我們的友誼長存，常常互相問候與共聚，令開心的生活更添姿彩。除了感恩還是感恩，祝願大家身體健康，心寬路寬過好每一天。」

其實李司棋﹑菊姐和祥仔多年來參演梅小青與劉家豪監製的不少經典劇，包括《溏心》系列﹑《宮心計》﹑《公主嫁到》等，因此他們感情要好，一直保持聯絡，閒時相敍。

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相愛多年

至於菊姐與Willy相愛多年，菊姐亦不理世俗眼光，視Willy如家人一樣。菊姐曾經跟黎小田拍拖8年，結婚兩年後卻離婚收場，及至2007她於朋友聚會中結識Willy，其後二人不時出雙入對，菊姐曾於訪問中大方認愛，當時她說：「最重要是有人疼錫我，男女都無所謂。」二人外出時也會拖手和結伴去旅行。

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