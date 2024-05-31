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遊韓注意丨韓國爆34人集體食物中毒1人身亡 法庭判決今出爐

食用安全

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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南韓一間餐廳疑因未煮熟及妥善保存食材，導致超過30名食客在食用冷麵後，發生集體食物中毒。

【韓國／冷麵／食物中毒／沙門氏菌】韓國2年前發生一宗食安事故。位於南韓慶南金海市的一間餐廳，疑因未煮熟及妥善保存食材，導致超過30名食客在食用冷麵後，發生集體食物中毒，其中更有1人不幸身故。當局事後派員調查，發現冷麵中的雞蛋料理中有沙門氏菌，而該案件最近判決出爐，餐廳老闆獲判緩刑。

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綜合韓國傳媒報道，涉事餐廳位於慶南金海市，事發於2022年5月15日到18日，餐廳於製作冷麵期間，用上了蛋絲，惟由於蛋絲未充分加熱，做好的蛋絲也沒有密封保存，懷疑因此感染了沙門氏菌，令34名顧客食用冷麵後出現食物中毒情況，其中1名60多歲男顧客更不幸身亡。驗屍結果顯示，該名男子死於急性腸炎引發的敗血性休克。

涉事餐廳老闆因違反食品衛生法而被起訴，不過其代表律師於庭上則求情指，死者本身患有疾病，在腸胃功能不佳且長期服藥的狀況下食用冷麵，因此認為他的死亡，與餐廳過失不存在因果關係。但法官並未接受辯方主張，認為業者提供的冷麵，引發攻擊死者腸組織的炎症，最終導致他因敗血性休克而死。

事隔近2年後，法庭判決終於出爐，餐廳業者涉嫌違反《食品衛生法》被判處1年有期徒刑，緩刑2年，需進行200小時社會服務。雖有逾30人受害及1人死亡的後果相當嚴重，但法官表示考量到業者承認大部分的罪行，且深刻反省，因此給予緩刑。

易受污染的食物

本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。

另外，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度（例如室溫25°C）亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。

可受污的食物例子如下：

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沙門氏菌食物中毒徵狀

食安中心指出，約有2000種可引致食物中毒的血清型沙門氏菌。沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：

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預防感染沙門氏菌

食安中心指，涉及蛋類菜式的沙門氏菌食物中毒個案，在於烹煮及貯存溫度不當，因此要注意食物是否徹底煮熟，並以適當溫度來貯存。徹底煮熟和加熱能消滅食物中的細菌，包括沙門氏菌。

為此，食安中心提出以下注意事項：

  • 食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。
  • 食物煮熟後如供熱食，在上菜前應保持於60°C以上，冷食則應保持於4°C或以下。
  • 煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

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