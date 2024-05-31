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排尿習慣︱忍尿未必錯曬？　醫生揭「有尿意就去上」恐致3大後果

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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忍尿未必錯曬？醫生揭「有尿意就去上」恐致3大後果。

【忍尿/儲尿/膀胱/排尿習慣/泌尿道健康】相信大家都被教育過「不要忍尿」，忍尿壞習慣容易引起泌尿道炎症；但反之「一有尿意就去尿」的做法也是錯誤的！有泌尿科醫生警告，若養成一有尿意就衝廁所的習慣，恐致3大嚴重後果。

最新影片：

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台灣泌尿外科醫生侯鎮邦在Facebook專頁發文，警告大家「不要一有尿意就去尿」。他表示，雖然大家從小被教育「不要忍尿」，但其實大家都誤解了「忍尿」和「儲尿」的意思。醫生主張，正常的膀胱必須要有正常的儲尿工作，即是要適度忍一下，讓膀胱發揮儲存尿液該有的工作。而這樣並不屬於「忍尿」，也不會導致尿路感染。

「一有尿意就去尿」恐致3大後果

醫生指出，若養成一有尿意就去尿的習慣，首先會讓人患得患失，一天24小時的專注力都在膀胱， 嚴重干擾生活品質。其次，當膀胱內的尿液不夠就去尿，其實是增加膀胱逼尿肌的負擔：

年輕人可能感覺不出來，但老了之後膀胱收縮功能退化， 排尿就變得很弱、很細、甚至滴滴答答。

最後，當膀胱的逼尿肌長期負擔增加，反而會造成膀胱病變、延展變差、慢性纖維化。

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醫生建議，最好的排尿時機是膀胱感覺七、八分滿再去尿，「你的膀胱就應該像一把弓，正常的拉弓，射出去的箭才會又快又遠！」。

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