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深圳親子遊｜深圳領展中心推3大港人優惠　40多間餐廳低至6折＋WeChat Pay送$150現金券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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深圳領展中心推3大港人優惠，即睇詳情！

【北上攻略/深圳好去處/深圳親子遊/北上消費/深圳港人優惠】每逢周末，不少香港人都會選擇北上玩樂，深圳每個熱門旅遊地都擠滿人潮。近日深圳福田領展中心城更為港人推出3大港澳居民專屬優惠，不但贈送優惠劵，逾40間食肆更有消費折扣，大家只要於消費時出示回鄉證即可，喜歡北上遊玩的大家切勿錯過！

領展中心城鄰近深圳福田口岸，地鐵4號線會展中心站出口後便可到達。（領展圖片）

鄰近深圳福田口岸的領展中心城，面積逾8萬多平方米，匯聚餐飲、購物、消閒、娛樂及教育選擇。地理位置優越，地鐵4號線會展中心出口後便可到達，非常方便。而領展中心於上月更推出「港真好抵2024」港澳居民專屬優惠，當中包括現金劵、多間餐廳折扣優惠等，往下即睇詳情！

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深圳港人優惠｜1. 註冊商場會員領$30代金劵

由即日起至6月30日，港人只要成功註冊成為深圳領展中心城商場會員，憑回鄉證等證件到客戶中心，即可免費換領¥30指定品牌代金劵一張，大家於商場B1層指定品牌購物滿¥100即可使用。

最新影片推介：

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名人家居｜沈慧林分享保養古董音樂盒貼士 靠定期上鏈和抹油防老化

深圳港人優惠｜2. WeChat Pay HK現金劵

WeChat Pay HK內亦有不少港人優惠，大家只要打開App內的優惠專區，便可領取$38的「內地迎新獎賞」電子現金券、$30的「內地消費連環賞」，以及¥88美團團購電子券包，以上優惠劵均可同時使用，優惠期至6月30日止。

深圳港人優惠｜3. 逾40間餐廳店舖消費折扣

由即日起至10月31日期間，港人憑回鄉證等相關證件，於商場內指定食肆或品牌門店購物，即可享低至6折優惠，包括26間餐廳、手搖茶飲店，及16間零售商店。而當中優惠包括有「火鍋天花板」之稱的重慶火鍋楠火鍋，港人只要到店消費即可享8折優惠；主打平價湖南小菜的農耕記，到店消費可贈糖油粑粑1份；以及於時裝品牌店MO&CO.購物，指定款式可享6至7折優惠等。

深圳領展中心城
優惠日期：即日起至10月31日
地址：深圳福田福華一路3號
交通︰地鐵1號及4號線「會展中心站」B出口；高鐵線「福田站」11號出口
優惠詳情【按此

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