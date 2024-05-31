離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係　直言決定離開不易：但相信是最好的時間

楊潮凱宣布離開TVB！曾參演《點解阿Sir係阿Sir》、《天與地》、《EU超時任務》、《法證先鋒IV》等的楊潮凱，在今日（5月31日）早上近11時半於個人社交平台以《新的一章》為題宣布離開TVB，寫道：

人生的旅程就好像一本書，分不同的章節，來到今天這一個章節要結束了。

2008年11月1日是我踏進藝員訓練班的第一天，去到今天剛剛好十五年半，感激在這裡遇上的每一位前輩及同事，在你們身上學到了很多東西，亦感謝給予我各種機會的監製們、導演們、編審們及PA們，很榮幸可以跟你們並肩作戰多年，謝謝你們。

離開這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。

感恩直到今天仍然初心不變，我仍很喜愛我的工作，每次開工我都會好興奮，對很多事情仍有很強烈的好奇心。

期待新的一章，可以嘗試更多新的東西，與更多不同的團隊合作，繼續學習，成為一個更好的自己，讓大家看到我的進步。😉🙏

再見各位！江湖再見！