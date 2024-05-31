離開TVB丨楊潮凱與TVB結束賓主關係 直言決定離開不易：但相信是最好的時間
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 21 分鐘前
最後更新： 19 分鐘前
楊潮凱宣布離開TVB！曾參演《點解阿Sir係阿Sir》、《天與地》、《EU超時任務》、《法證先鋒IV》等的楊潮凱，在今日（5月31日）早上近11時半於個人社交平台以《新的一章》為題宣布離開TVB，寫道：
人生的旅程就好像一本書，分不同的章節，來到今天這一個章節要結束了。
2008年11月1日是我踏進藝員訓練班的第一天，去到今天剛剛好十五年半，感激在這裡遇上的每一位前輩及同事，在你們身上學到了很多東西，亦感謝給予我各種機會的監製們、導演們、編審們及PA們，很榮幸可以跟你們並肩作戰多年，謝謝你們。
離開這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。
感恩直到今天仍然初心不變，我仍很喜愛我的工作，每次開工我都會好興奮，對很多事情仍有很強烈的好奇心。
期待新的一章，可以嘗試更多新的東西，與更多不同的團隊合作，繼續學習，成為一個更好的自己，讓大家看到我的進步。😉🙏
再見各位！江湖再見！
當導演拍電影
現年39歲的楊潮凱在2009年在第23期TVB藝員訓練班畢業入行，在就讀藝訓班時，已獲監製戚其義和編劇周旭明提拔，參演電視劇《天與地》演「黑仔」宋以朗少年版（成年版由陳豪演）。在2020年，在《法證先鋒IV》演智障人士浩仔，演出大受觀眾好評。
同時，畢業於香港城市大學創意媒體學院的他，與吳詠珊合導電影《喜歡妳是妳》，影片在2021年上映，獲香港亞洲電影節「觀眾票選最佳電影第一名」，同時獲海外多個影展邀請參展。
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太太陀龍B將再當爸爸
私人生活方面，楊潮凱與往11年的圈外初戀女朋友、中學教師江玉儀結婚在2013年結婚，太太在2018年誕下女兒Catharine，「有女萬事足」的楊潮凱不時在個人社交平台上載父女合照。
楊潮凱在今年2月宣布Catharine將「升呢」做家姐，在個人社交平台上載超聲波掃描圖表示太太有喜將生龍B。
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