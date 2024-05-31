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停收捐款丨19歲傑仔為救人墮坑半癱籌醫藥費　朱父停收捐款籲捐助他人：感謝香港市民

健康資訊

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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【工業意外/朱煒傑/救人/脊髓/沙頭角污水處理廠地盤意外/眾籌】去年為救同事墮6米深坑，令現年19歲的朱煒傑（傑仔）脊髓重創致癱。由於其家庭無法負擔接近100萬的治療費用，日前工業傷亡權益會於是為傑仔展開眾籌，短短2天，得到各界好心人的支持，善款已迅速達標。朱父更特意拍片答謝，又指目前善款已足夠應付該手術及相關治療費，因此決定停止接收，並請善長可向其他有需要人士伸出援手。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

由工業傷亡權益會上載的影片中，朱爸爸表示十分感謝大家支持，並表示現在收到的捐款都足夠傑仔應付手術，故決定呼籲大家停止捐款。

大家好，多謝大家的支持和捐款。現在的捐款都足夠我們去應付這個手術。大家都可以停止捐款。如果大家仲想繼續捐款或者支持，可以捐款給其他有需要人士。工傷權益會都有好多好似我們那麼需要大家幫助的，唔該晒你哋。

片尾，傑仔亦有發聲以示答謝:

大家好！我是傑仔！我會努力盡快康復！多謝

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去年7月13日沙頭角污水處理廠地盤意外，當時一名18歲工人朱煒傑（傑仔），為救同事不慎墮6米深坑，致下半身癱瘓。據了解，住院至今近1年，傑仔有望透過Spinal Cord Stimulation（脊髓刺激療法）達到自行站立和移動的預期效果，惟由於有關療法目前仍未在公立醫院引進，因此只能在私家醫院進行，整個療程包括手術及相關治療，費用估計接近100萬，工權會於是在29日在社交專頁，為朱煒傑進行眾籌，慶幸短短2天，受到各界好心人的支持，善款已迅速達標。

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