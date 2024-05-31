假日好去處｜九龍公園周日起設藝術攤位　出售手工藝品及提供書畫服務

▲ （康文署圖片）

康樂及文化事務署轄下九龍公園星期日（6月2日）起舉行新一期「藝趣坊」，場內共設有18個攤位，展出及售賣花藝和飾物等手工藝品，以及提供繪畫及書法等藝術服務。

▲ 九龍公園星期日起設有18個攤位，展出及售賣花藝和飾物等手工藝品，以及提供繪畫及書法等藝術服務。（康文署圖片）

九龍公園第26期「藝趣坊」由6月2日至明年5月31日，逢星期日及公眾假期下午1時至7時在公園長廊舉行。

康文署發言人表示，「藝趣坊」活動旨在培養市民對藝術方面的興趣，從而提高本港的文化藝術氣息，亦可增加公園遊人的遊園樂趣。讓市民也可同時遊覽公園的其他專題設施，如雕塑廊、雕塑園及迷宮花園，度過愉快休閒的假日。



除九龍公園外，香港公園的「藝趣坊」亦已經展開。香港公園第24期「藝趣坊」由即日起至12月31日，逢星期六、日及公眾假期由中午12時至下午6時，在公園內茶具文物館旁的戶外地方舉行，場內共設有10個攤位，展出及售賣手工藝品（如布藝和飾物）和提供藝術服務（如繪畫和人像素描）。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5