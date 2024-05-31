名模丨樂基兒離婚後有新發展　飛峇里島水着上陣夠健康性感

▲ 樂基兒依然咁Fit！

名模樂基兒雖然經歷過兩段婚姻失敗，再度回復單身的她原來已有新發展方向，轉行做靜修導師。

近日她飛到峇里島，宣傳5日4夜的靜修營，片中見她，穿上Deep V「一件頭」泳衣上陣，展現弗爆身材，大晒健康性感。

【樂基兒失婚】與第二任丈夫離婚否認涉及第三者 Gaile與前夫共同撫養囝囝

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

轉行做靜修導師

她透露正與拍檔籌備綠洲體驗活動，望大家身心靈也有個新體會：「多麼希望參加的人在峇里島上享受5天4夜的靜修，可以遠離生活的喧囂，得到一個重新連結真我的機會。真的好期待這趟旅程幫助大家深入滋養心、身、靈，一齊探索和蛻變。」並標籤「心靈之旅」、「自我探索」、「療癒」。

之後，她又再晒出多張在峇里島玩樂的照片，見基兒心情大靚，似乎現時生活過得十分開心。

最新影片推介：陳浩民專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5