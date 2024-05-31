親子好去處︱7.13起星光大道免費多啦A夢展覽+13位漫畫化藝人　盤點14大必影打卡位

【多啦A夢/親子好去處/本地遊/星光大道/多啦A夢展/本地親子遊】多啦A夢嚟啦！為紀念多啦A夢作者藤子F不二雄老師誕生90週年，《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月13日至8月11日於尖沙咀星光大道暨尖沙咀海濱免費展覽，當中以全球最高達12米多啦A夢充氣公仔最矚目，另外還有13位電影工作者化身漫畫造型配搭多啦A夢，與維港天際線互相輝映，即睇這14大打卡位，記得霸個靚位影靚相！

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多啦A夢︱全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置

展覽將分為免費及收費展區，2個免費展區毋須事先預約，免費展區「100%多啦A夢戶外展區」位於星光大道旁邊，免費展區擁有全球最高12米巨型多啦A夢充氣裝置，戴著畫家帽並手持畫筆的漫畫家裝扮，以及34個動漫多啦A夢、及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，包括大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉等。

▲ 12米高的多啦A夢下面，仲有30個小多啦A夢。(fb:Doraemon 100 )

另外，13位香港電影工作者更將以漫畫化的禮服造型驚喜亮相100米長的「藍」地氈！13位香港電影工作者包括曾為「多啦A夢」配音的已故配音員林保全、電影導演杜琪峯、古天樂、羅蘭、周杰倫、劉俊謙、吳彥祖、陳法拉、林雪、林峯、鄭伊健、周秀娜、袁澧林，創新搭配超值得睇！各位粉絲記住到時去跟多啦A夢與偶像打卡影靚相喇！



多啦A夢︱即睇14個打卡位:

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《100% 多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展（香港）

日期：7月13日 - 8月11日

地點：星光大道（「100%星光大道」）

尖沙咀星光大道暨尖沙咀海濱（免費區）

尖沙咀K11 MUSEA 6樓（收費區及期間限定精品店）

▲ 多啦A夢。(fb:Doraemon 100 )



多啦A夢︱收費區飛送多啦A夢紀念徽章

收費展區需事先購買門票，透過網上系統預約入場日子及時間，憑收費展區門票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」 及「100%多啦A夢空中樂園」兩個大型展館，進入收費展區時更可以領取非賣紀念徽章！不過門票現已售罄，不少粉絲希望主辦方可以重新加推場次！

而「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」位於K11 MUSEA 6樓，過萬呎的展館將獨家放映日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造的原創短篇動畫！更會展出多幅官方授權原畫熠品、大長篇及精選電影場景、17組從未公開亮相的雕塑。展廳內更有沉浸式體驗空間及互動裝置，多啦A夢粉絲必去！

▲ 100%多啦A夢動漫藝術展覽廳。(fb:Doraemon 100 )

「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」

日期：13-07-2024 （六）- 11-08-2024（日）

時間：

週一至週四 11:00am - 9:00pm（8:00pm為最後入場）

週五 11:00am - 10:00pm（8:40pm為最後入場）

週六至週日 10:00am - 10:00pm（8:40pm為最後入場）

展覽地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓

票價：特典套裝：$320 （限量3,000套）/ 一般門票：$120 / $150

多啦A夢︱重溫多啦A夢「快閃」中山紀念公園影集

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