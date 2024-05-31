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夫妻相｜太似樣被當「失散兄妹」　網紅情侶聽網民意見驗DNA報告出爐惹熱議

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【夫妻相/夫妻相/兄妹/DNA】相似度極高！內地一對網紅情侶因外表極相似，經常被網民誤會是兄妹，近日兩人一條變裝影片因外表太相似惹起熱議，要求驗DNA查證。兩人最終聽取網民意見驗DNA，報告日前出爐再惹討論。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

綜合內媒報道，四川一對情侶於社交平台抖音以「黑皮couple」拍攝影片分享情侶日常，但因五官、神態及表情等都極為相似，一直被不少網民誤認為兄妹。直到近日，兩人發佈了一條「魔術變裝」影片，影片中他們交換了衣著、戴上假髮出鏡，結果因為相似度極高，引發網民熱議，不少人強烈懷疑兩人「真的是兄妹」，紛紛要求他們驗DNA。

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眼見話題越演越烈，兩人最終「順應民意」進行DNA測試，鑑定結果出爐證實血緣關係概率小於0.0001%，確認無血緣關係。他們於影片中公開報告內容，坦言雙方都早已詢問過各自父母，非常確定大家並無血緣關係，做測試只為滿足網友好奇心，希望話題可以盡快平息。

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網民：是醫院搞錯了！

惟消息一出，不少網民仍感到難以置信，認為兩人真的過份相似：「還有0.0001%概率！」、「你鑒定你們的，我得相信我的眼睛。」、「你們長得一模一樣啊！」、「是醫院搞錯了！」；亦有網民認為笑稱：「你們喜歡對方是因為自戀嗎？」。不過亦有網民表示，情侶或夫妻相處久了會變得相似、並非稀奇事。

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