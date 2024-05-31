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性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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高海寧（高Ling）曾被標籤成壞女人。

參選《2008年度香港小姐競選》並打入最後五強而入行的高海寧（高Ling），一向出名身材驕人，成為宅男女神，並因身材出眾，甫出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號。

高Ling的一副好身材令女生羨慕，但對她而言，好身材為她帶來不少「負累」，她早前亮相容祖兒（Joey)、蔡卓妍（阿Sa)、鍾欣潼（阿嬌）主持的綜藝節目《因為是朋友呀2》中就有感而發。

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高Ling被標籤做壞女人

阿嬌扮成記者向高Ling問問題，問好身材而會否局限了戲路，她回應說：「，我一開始的不自信，是來自於這方面（身材）。就是在參選香港小姐的時候，一直被討論的就是身材，因為他們覺得，性感的女生等於壞女性，（標籤你）對，會編造一些新聞，他們明明甚麼都拍不到，會編造了一段故事，然後我就想說好像全世界都不喜歡我。」

她指自己當時是欠缺自信，「開頭的時候，有很多女生會一看到我，她們會避開我，可能覺得我有攻擊性或怎麼樣......到後來我甚至會覺得說，就是我性感然後形象這樣，她們不喜歡也是正常的，我就開始貶低我自己，我就更加沒自信。」

高海寧因擁有好身材而被標籤做壞女人。（節目截圖）

到30歲後開始醒覺

高Ling在30歲後開始明白要為自己而活，她說：「你會突然覺得說我好像就是在為別人而活，我希望得到別人的認可，希望別人欣賞我或者是知道我是怎樣的人，我要證明給別人看很多東西，我覺得我好累，我突然覺得為甚麼，我不可以為了我自己而活呢？」

於是，高Ling選擇以短髮造型示人，又會穿褲子出席活動。而她的確搣甩花瓶標籤，事關她憑《新聞女王》許詩晴（Cathy）一角在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪最佳女配角，用作品說話！

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