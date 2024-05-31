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富二代女友｜見家長才知女友父是富豪　月入9.5萬律師港男大呻：俾人當地底泥

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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見家長才知女友父是富豪，月入9.5萬律師港男大呻「俾人當地底泥」。

情侶之間的貧富差距隨時影響感情，有生於小康之家的律師港男，本以為自己條件已不錯，沒想到女友竟是上市公司主席的女兒，慘遭對方爸爸無視，最終二人分手收場。他奉勸網民切勿與有錢女拍拖，「俾人當地底泥」。

有港男在網上討論區「Dcard」發文，他表示自己今年28歲，從小到大讀書不錯，工作4年，現月入9.5萬。他出身小康之家，爸爸是公司管理層，月入23萬，供養一家4口。事主跟女友認識半年，對方最初表示家裡做小生意，生活還過得去，他亦沒有深究。

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怎料，最近他見家長才發現，女友爸爸竟是上市公司老闆，年收入約3000至4000萬，住在約3500呎的豪宅頂層複式，首次到訪女友住所，一入屋已發現對方家裡非常寬敞，「客廳等於我屋企size」。

吃飯時，女友爸爸問他有關家境的問題，他回答爸爸是公司管理層，不料遭女友爸爸輕視，「哦，即係打工仔」。事主坦言，當時心裡已覺得不好受，當他告知對方自己是事務律師，對方又嫌棄說，「律師都幾辛苦，工時長，生意最近又麻麻地。」

事主不滿女友爸爸鄙視他家境不好，整餐飯對方亦看他不順眼，他有感自己跟女友價值觀相差太遠，最終兩人分手收場。

由細到大我都未試過咁樣俾人睇唔起，講真我去溝一個公屋妹，人哋當我sugar daddy 咁拜，點解要自己攞嚟難受，俾人當地底泥？

有網民認為，女友爸爸只重視金錢，覺得樓主分手很合理，「個世界就係咁現實」、「擺到明睇你唔起，遇著個有錢又離地嘅家庭」、「點解見家長你女朋友唔會撐你，你條件已經好過唔少人， 如果佢肯任性少少堅持同你喺埋一齊，佢阿爸都吹佢唔漲 」、「心態決定一切啦，人睇你唔起，又唔洗下下放喺心，只要你肯定自己同知自己好就無敵了」。

不過，有網民亦認為樓主自己也看不起住公屋的人，「公屋留返俾識珍惜嘅人，而唔係留俾被人睇唔起而自卑嘅人」、「調返轉有錢人帶公屋妹返屋企，啲親朋戚友咪會一樣睇人唔起，呢個世界就係咁現實，如果唔係點解會有門當戶對呢個字出現」。

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