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不近人情｜嫲嫲癌逝男大生欲請5日假奔喪　老師1原因拒絕：最多3日【附大腸癌4大症狀】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 30 分鐘前

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【奔喪/大腸癌/大學/請假】規矩是死的，人是活的。內地一名男大學生到外省讀書，突然得悉嫲嫲的死訊，欲請假5天回家奔喪。沒想到大學老師居然駁回他的請假申請，理由是因為快要到考試，極其量只能夠讓他請假3天，讓事主大為不滿。

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嫲嫲病逝 乖孫請假只批3日

綜合內媒報道，山西一名離鄉別井，正就讀中北大學機械工程學院的男大學生，在5月27日收到家人來電，指罹患結腸癌的嫲嫲日前病逝。男事主悲痛不已，立刻向學校請假，馬上起程回天津奔喪。當時他向學校提出請假申請，表明「需要在家待5天左右」。

男事主欲請假5天回家奔喪。（網上截圖）

班主任和教學科老師都批准請假，沒想到最後竟遭學院副院長以「學業緊張，馬上考試」等原因，駁回其申請：「不同意，最多3天」。男事主得悉只能夠請假3天，當場崩潰。

事主請假5天的申請遭駁回，指只能夠請假3天。（網上截圖）

網民怒斥：不近人情

據了解，男事主需要從山西乘車回天津，計算車程在內，3天時間根本不足以讓他在家中完成所有奔喪事宜。男事主將事情上載社交平台，引起大批網民輿論。

校方承認老師疏忽

校方隨即作出回應，承認該名老師提出駁回請假的理由太不近人情，指「老師考慮問題過於簡單」，澄清「是正當請假，正常延長兩、三天也是可以的」，亦表明「不會因為這種事情而耽誤學生」，如學生需要延長假期，可直接向班主任報備就可以。

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指出，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者初期可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌4大常見症狀

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大腸癌6大高危因素

台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫生廖敏凱曾表示，大腸癌最常見症狀包括排便出血、排便頻率變化、大便變細、體重減輕、腹部疼痛或出現硬塊，惟這些明顯症狀出現時，往往已處於癌症後期，導致患者需要接受更多進階治療，治療及康復情況都會比較差。以下6大因素及生活習慣卻皆被視為高風險因素，建議平日有這些習慣的人士應多加留意身體情況，定期進行身體檢查：

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