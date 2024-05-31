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家族榮耀之繼承者丨佘詩曼入獄網民期待「黑化」　阿佘與囚犯隻揪激罕騷拳腳身手

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（5月30日）播出的第14集內，皓兒Charlotte（佘詩曼飾）因鑽石商場大火事件，疏忽職守引致他人死亡罪名成立，被判監禁六個星期。

為了上訴，高浚（林峯飾）及Noelle（陳瀅飾）竭盡所能尋找事件重要證人、Charlotte前秘書Annie，並軟硬兼施說服對方出庭作證。

家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」　劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨網民期待阿佘「黑化」

可惜Annie最終在出庭作證前漏夜潛逃，帶走Annie的正是整件事件的幕後真兇Brian（羅子溢飾），而負責向Brian通風報訊的，竟是高浚爸爸成叔（吳岱融飾）。

身為主角的佘詩曼在劇中竟要被判監六個星期，不少劇迷大感詫異及心痛，但卻錯重點留言指阿佘是「最美囚犯」：「把囚服穿得這麼好看的，也就Man姐」，更有不少網民期待阿佘出獄後能夠「黑化」來個終極反擊。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨與楊茜堯作比較

同時，更有創意無限的網民，將阿佘及楊茜堯在《家族2》及《家族》中的同色同款囚衣作比較。

網民笑指，二人名副其實好姊妹：「劉三好姚金玲你們就一起坐牢吧」、「落難姊妹花」、「家族的女主都要坐牢」。

《家族榮耀》楊茜堯

家族榮耀之繼承者丨似埋下伏線

據知，《家族榮耀之繼承者》在今晚（5月31日）劇情講原打算在獄中安安靜靜捱過六星期的Charlotte。

因其中一名囚犯摧毁她和高浚的定情信物「對唔豬」的珍貴照片，終令多角度含屈的Charlotte大反抗，幾下功夫將「霸凌女囚犯」輕易制服，並拋下狠台詞：「你唔好踩到我底線。」似乎為出獄後有所動作埋下伏線。

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前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

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