日本旅遊｜伊藤園茶博物館東京開幕 親子遊體驗日本茶文化
撰文： 周美好
發布時間： 2 小時前
伊藤園在日本是赫赫有名的茶飲品牌，今個月在東京開設以茶為主題的博物館，並有各種體驗讓參觀者參與，了解茶的知識。
博物館分兩部分，一是茶文化創造博物館，另一是以體驗及食用以茶製作的餐點飲品的大井茶博物館。
在茶文化創造博物館展區內，細緻地展現了日本飲茶文化，連珍貴的藏品如汽車土瓶及茶便當都有展示，讓人一睹昔日社會對茶的重現。不能錯過是館內還原江戶時代的茶屋，置身其中令人感受舊時代的情懷。
至於大井茶博物館則走輕鬆路綫，9個內容包括泡茶等各種體驗，讓參觀者參與，門口還有巨型吉祥物大井茶君迎賓，相信會成為打卡之處。
茶文化創造博物館 / 大井茶博物館
地址：東京都港區東新橋1丁目5-3
時間：10am至5pm
入場費：茶文化創造博物館——大人500日圓、學生300日圓，高中生以下及70歲以上長者免費；大井茶博物館—— 免費入場。
交通：JR新橋站「銀座口」步行5分鐘、地鐵銀座綫新橋站2號出口步行3分鐘。
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