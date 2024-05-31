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日本旅遊｜伊藤園茶博物館東京開幕　親子遊體驗日本茶文化

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

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大井茶博物館的巨型吉祥物大井茶君。（相片來源：官網）

伊藤園在日本是赫赫有名的茶飲品牌，今個月在東京開設以茶為主題的博物館，並有各種體驗讓參觀者參與，了解茶的知識。

舊時的日本茶屋。（相片來源：官網）

博物館分兩部分，一是茶文化創造博物館，另一是以體驗及食用以茶製作的餐點飲品的大井茶博物館。

在茶文化創造博物館展區內，細緻地展現了日本飲茶文化，連珍貴的藏品如汽車土瓶及茶便當都有展示，讓人一睹昔日社會對茶的重現。不能錯過是館內還原江戶時代的茶屋，置身其中令人感受舊時代的情懷。

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至於大井茶博物館則走輕鬆路綫，9個內容包括泡茶等各種體驗，讓參觀者參與，門口還有巨型吉祥物大井茶君迎賓，相信會成為打卡之處。

館內可嘗到與茶相關的食物與飲品。（相片來源：官網）

茶文化創造博物館 / 大井茶博物館
地址：東京都港區東新橋1丁目5-3
時間：10am至5pm
入場費：茶文化創造博物館——大人500日圓、學生300日圓，高中生以下及70歲以上長者免費；大井茶博物館—— 免費入場。
交通：JR新橋站「銀座口」步行5分鐘、地鐵銀座綫新橋站2號出口步行3分鐘。

官網

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