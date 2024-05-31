學神爸媽｜袁偉豪衰心急整喊3歲細路女　心理學家拆解幼兒物質欲不分享兩大難題

▲ 《學神爸媽Get Set Go！》全新育兒真人騷節。（TVB圖）

【學神爸媽Get Set Go/新手爸媽/育兒資訊/兒童心理學家/真人騷/同理心/物質欲/不分享】對於新手爸媽而言，育兒著實是最大的挑戰，尤其小朋友逐漸成長，很多問題都難以拆解。TVB全新育兒節目《學神爸媽Get Set Go！》，第一集邀請到新手爸媽袁偉豪、張寶兒和吳若希齊齊接受連串育兒挑戰，並有兒童心理學郭博士（Rosa）教路，拆解幼兒物質欲和不分享兩大難湊問題。

最新影片︰

▲ 兒童心理學博士Rosa、張寶兒和袁偉豪。（FB圖片）

《學神爸媽Get Set Go！》首集嘉賓有袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）夫婦，還有兩孩之母吳若希（Jinny）一齊接受育兒挑戰。「個案主角」是一位3歲的小妹妹Yaris，心理學家需要嘉賓們挑戰兩大課題︰第一是30分鐘內願意合作唱歌，第二是陪夾公仔令小朋友願意分享，並從互動中找出Yaris難湊原因。

▲ Ben化身大細路與Yaris玩扭蛋機。（TVB圖）

學神爸媽Get Set Go｜任務一︰30分鐘內願意合作唱歌

Jinny打頭陣透過公仔界入與小朋友拉近距離，不久她便開始向Yaris唱happy birthday歌求合唱，可惜最後「食檸檬」。第二個出場是Ben，Yaris初見面有點害羞，後來Ben化身大細路與Yaris玩扭蛋機，又扮老友借意問Yaris可否送他一個公仔，可惜Yaris扯到實唔願放手，Ben作狀扮喊搏同情都沒有用。

最後出場的Bowie是三人中唯一成功的挑戰者，Yaris起初都不太願意與Bowie分享玩具，但Bowie有耐性地跟小朋友溝通，以忘記歌詞試圖引發動機，最終氹掂Yaris合唱。Rosa表示︰「留意到Yaris並非自私的小朋友，只是她還未跟你熟絡，當Yaris認定Bowie是她的朋友後，就願意跟她分享。」事後Ben搞笑說歸究於自己的留鬚造型嚇親小妹妹。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8



學神爸媽Get Set Go｜任務二︰陪夾公仔令小朋友願意分享

小朋友常見的問題是「不分享」！第二個任務是要嘉賓們陪Yaris夾她最喜歡的公仔，讓她自願親手送上公仔，難度堪稱地獄級！首當其衝是Ben，他一次便能夾出公仔，Yaris開心地攬緊公仔，而Ben對著3歲的Yaris狂講大道理：「你唔好誤會以為夾到就係俾你。」一心只想要公仔唔想聽道理的Yaris即時大喊，Ben被她的喊聲震撼：「你放鬆啲先，喊就冇公仔喇！」

看到Ben不想小朋友有哭的傾向，Rosa不禁大叫：「咁就慘！」喊停小朋友不準哭這個動作，原來會令小朋友隨著成長，會開始抑壓自己的情緒，她續說︰「點解小朋友會為了小事就大發脾氣？因為他從來沒有學會怎樣疏導情緒。」

萬一如果小朋友在大哭要怎樣處理？Rosa教導︰「先同理小朋友情緒，後代入她的角色，譬如說我們都很想拿這個給媽媽是嗎？讓小朋友感受到你有聽到她的心聲。」Ben出招玩「棄權」，洗出「擺老婆上枱」一招，對著爆喊的Yaris說：「你行過隔籬房問Bowie姐姐可唔可以俾這隻公仔我？」Bowie見狀即時大嗌：「搞錯，掟番個波俾我？我好幻想到未來係點！」

▲ 先同理小朋友，後代入小朋友角色。（TVB圖）

學神爸媽Get Set Go｜感同身受代入小朋友

被擺上枱的Bowie出場救亡，一出場便溫柔地攬着Yaris連番安慰，但心急的Ben搞搞震加把咀，想幫忙氹番Yaris，又叫Bowie即刻送公仔免得她有童年陰影，但由於打斷Bowie的部署，即時被勒令封咀︰「你咪嘈住先，你俾Yaris自己講，喊都唔俾人喊！」

Rosa見狀即說︰「同時間有兩把聲音，這樣接收太多資訊，會好影響小朋友！」最終Bowie以一招代入角色，說出她心聲成功氹掂Yaris，唔再喊兼平伏情緒，Rosa都大讚做得好好，連有7年湊仔經驗的Jinny亦拜下風，並說︰「Bowie將會是一個非常好的媽媽！」

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5